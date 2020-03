Şefa DSP Braşov şi-a dat demisia în plină criză: 'Jumătate din DSP a intrat în concediu medical. De trei săptămăni nu am dormit'

Dr. Anca Bertea și-a dat demisia din funcția de director executiv al Direcției de Sănătate Publică. Directoarea demisionară afirmă că la baza deciziei sale stă faptul că a întâlnit un „dezastru” pe care nu-l anticipase în instituție și în starea sistemului sanitar din județ, stare despre care spune că este ținută sub preș, potrivit presei locale.

„Am găsit 'un cal mort' aici. Nu mi-am imaginat așa ceva. Nu am avut cu cine să lucrez. Și de când a început nebunia cu coronavirusul a fost și mai rău. De trei săptămăni nu am dormit, lucrez până la 1 noaptea, eu și trei oameni, câte două ore pe zi numai semnat mape întregi de acte, eu merg la videoconferințe, eu am făcut de toate, de la carantinat persoane la anchetă epidemiologică. Mai rămânea să spăl pe jos în DSP”, ne-a spus dr. Bertea.

„Jumătate din DSP a intrat în concediu medical. 84 de angajați sunt, dar nu toți sunt medici să se poată ocupa de gestionarea acestei epidemii de coronavirus. Toate DSP-urile sunt suprasolicitate, ne-a dat Direcția de Asistență Socială Brașov circa 60 de medici și asistenți de la cabinete școlare închise, dar au intrat și aceștia în în concediu medical ori au refuzat să meargă pe teren de teama contaminării”, a mai declarat Bertea.

Cum DSP Brașov nu are director adjunct, iar demisia dr. Bertea a fost acceptată la zi, practic, la ora asta nimeni nu mai conduce instituția care se află în prima linie ca decident în lupta anti-COVID 19.