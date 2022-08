Şeful CNAIR: Stadiul lucrărilor la secţiunea 5 din autostrada Sibiu-Piteşti a ajuns la 15%

Pentru finalizarea secţiunii 5 a Autostrăzii Sibiu-Piteşti (Curtea de Argeş-Piteşti), constructorul trebuie să folosească peste 4 milioane de metri cubi de material de umplutură. Acest tip de material este exploatat acum din două gropi de împrumut, iar în perioada imediat următoare va fi deschidă şi cea de a treia exploatare, a menţional Pistol.Structurile de pe Secţiunea 5 au o lungime de aproximativ 6.000 de metri liniari, iar pentru construcţia lor se vor executa piloţi foraţi cu lungimea totală de peste 80.000 de m.Până la finalul lucrărilor se vor turna 500.000 de metri cubi de beton şi se vor aşterne peste 400.000 de tone de asfalt. Greutatea tablierelor metalice folosite va depăşi 10.000 de tone.Puse cap la cap, toate elementele parapetelui folosit pe ambele sensuri ale secţiunii de 30,35 de km vor depăşi distanţa dintre Piteşti şi Bucureşti.La ora actuală constructorul italian (care a primit deja un certificat negativ intermediar pentru întârzieri) are mobilizate în şantier peste 900 de lucrători şi 300 de utilaje.Lucrările pe care le efectuează acum armarea şi cofrarea elementelor de structură, turnare beton, aşterne şi compactare terasamente, relocarea şi protejarea utilităţilor."Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 15%, iar constructorul mai are de recuperat din întârzierile înregistrate faţă de graficul de lucrări, pentru care a primit certificatul negativ intermediar. Mai ales că mai are doar 3 ani până când, conform contractului trebuie să finalizeze lucrările. Circulaţia trebuie să fie deschisă în anul 2025, iar constructorul (WEBUILD) trebuie să fie conştient de acest lucru!", a mai scris şeful CNAIR.