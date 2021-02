Seism de 5,7 grade lângă capitala Islandei - Epicentrul, la 30 de kilometri de Reykjavik

Un seism cu magnitudinea de 5,7 s-a produs miercuri în sud-vestul Islandei, în apropiere de capitala Reykjavik, fără să fie raportate pagube materiale sau victime, relatează AFP şi dpa, potrivit Agerpres.

Epicentrul cutremurului înregistrat la ora 10:05 GMT a fost localizat lângă Muntele Keilir, un mic relief de aproximativ 400 de metri în peninsula Reykjanes, la circa 30 de kilometri sud de capitală.

Numeroase replici, inclusiv 11 cu o magnitudine mai mare de 4, au fost înregistrate ulterior, a declarat un corespondent AFP din Reykjavik."Este o zonă cu activitate seismică intensă, ştim asta foarte bine, însă nu am experimentat şi nu am simţit niciodată atât de multe cutremure atât de puternice într-un timp atât de scurt (în Reykjavik). Este neobişnuit", a mărturisit pentru televiziunea publică islandeză RUV Kristin Jonsdottir, coordonatoare pentru risc seismic de la Institutul Meteorologic Islandez.Cu toate acestea, nu a fost detectat niciun semn al unei erupţii vulcanice într-o zonă în care ultima datează din secolul al XII-lea.De peste un an, peninsula Reykjanes, unde există o activitate seismică extrem de activă deoarece se află pe o falie tectonică, a fost zguduită de numeroase cutremure. Ultimul cutremur major a avut loc în octombrie, cu o magnitudine de 5,6.