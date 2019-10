Selecționerul Norvegiei, declarație ȘOCANTĂ, după ce a văzut 30.000 de copii pe Arena Națională: Nu este corect

Selecționerul Norvegiei, Lars Lagerback, susține că a fost o greșeală faptul că România a jucat cu suporteri, chiar dacă aceștia au fost copii sub 14 ani. Acesta consideră că UEFA comite o nedreptate și nu luptă așa cum trebuie contra rasismului.

”Nu cred că asta am vrut să spun, au fost multe întrebări. Asta depinde numai de UEFA, de decizia pe care a luat-o UEFA. Este o decizie total incorectă, sunt de mulţi ani în fotbalul internaţional. Dacă decizi că a fost o problemă şi închizi stadionul, dar regulile permit prezenţa pe stadion totuşi. Nu critic România, ei au profitat de reguli.

Vreau să spun că pentru mine e incredibil că UEFA are aceste reguli. Când am fost întrebat la conferința de presă, normal că am spus că îmi doresc să nu existe rasism. Ceea ce am vrut să spun este că a fost una dintre cele mai nedrepte decizii pe care le-am experimentat vreodată.

Nu cred că asta a avut vreun efect asupra modului în care s-a desfăşurat meciul. Dacă vrei să opreşti rasismul, lucru pe care eu îl consider foarte important, trebuie să iei decizii mai dure”, a spus Lagerback, la conferința de presă.