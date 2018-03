Semne bune de la PNL

După cum poate țineți minte, am criticat adeseori Partidul Național Liberal, nu atât pentru direcția în care se îndreaptă cât pentru aparenta sa lipsa absolută de direcție. La fel cum am criticat partidul atunci când a fost cazul, trebuie acum să observ apariția unor muguri de speranță.

În primul rând, am fost plăcut surprins chiar și de faptul că PNL a avut un răspuns pregătit din timp față de congresul PSD.

Nominalizarea dlui Orban drept candidat pentru funcția de prim-ministru nu rezolvă problema de identitate a partidului dar face un foarte mic pas în această direcție. În sensul că măcar există o persoană în mod vădit responsabilă cu realizarea unei oferte.

Apoi, am observat cu plăcere critica dlui Petrache la adresa PNL. Sunt doar parțial de acord cu ceea ce zice, dar nu aceasta este ideea. Remarcabil este că partidul, de voie sau de nevoie, permite din nou un anumit grad de opoziție internă.

Pe vremuri, am considerat că numirea lui Marian Munteanu drept candidat al PNL la Primăria Capitalei, care numire a fost un dezastru absolut, s-a datorat în bună măsură incapacității vârfului partidului de a mai comunica cu oricine în afara unui cerc restrâns. Că vârfului îi place sau nu, dl Petrache a lărgit cercul.

În sfârșit, m-a bucurat anunțul dlui Stamule privind un efort de clarificare doctrinară în cadrul PNL. Nu pot să știu de pe acum cât de mult îmi va plăcea clarificarea doctrinară în sine, dar există câteva lucruri demne de remarcat.

În primul rând, această clarificare vine după ce dl Petrache a cerut să existe o clarificare. Dacă este un răspuns la opoziția internă, asta este o veste bună, pentru că partidul dă dovadă de flexibilitate. Dacă nu este un răspuns la opoziție, cel puțin aceasta va fi mai greu de penalizat.

În al doilea rând, clarificarea nu se face doar la vârful partidului și nu este exprimată prin documente de politici greu lizibile și publicate prea târziu ci prin dezbateri la nivelul fiecărei filiale județene. Eu aș prefera ca dezbaterea să se desfășoare la nivelul fiecărei organizații, dar hai să nu punem carul înaintea boilor.

În câteva zile, cel puțin la nivelul de semnale publice, PNL a trecut de la a fi un partid care nu are în favoarea sa decât relativa onestitate și un număr de acțiuni la Curtea Constituțională până la a fi un partid care este pe drumul de a construi o alternativă la PSD interiorizând această alternativă la nivelul organizațiilor sale locale și care, în plus, are maturitatea de a gestiona o opoziție internă. Să sperăm că, pe viitor, vom vedea mai mult decât semnale.