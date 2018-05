Semnele care arată că vine recesiunea

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză pe tema semnalelor pe care le transmite piața privind iminența instalării recesiunii spre jumătatea anului viitor.

În total, toate operaţiunile Grupului Renault în România, luând în calcul şi activitatea de vânzare şi pe cea de cercetare-dezvoltare, a avut o cifră de afaceri consolidată de 5,7 miliarde de euro.

„Contribuţia vânzărilor de autovehicule şi de componente auto la realizarea cifrei de afaceri a fost de 92% din totalul cifrei de afaceri, în creştere faţă de anul 2016, datorită unui mix de modele şi versiuni foarte bun şi vânzărilor la internaţional de componente CKD (colecţii de maşini complet deza­samblate) şi SKD (colecţii de maşini parţial asamblate), în creştere cu 10% faţă de 2016“, a spus Liviu Bocşaru, directorul financiar al Automobile Dacia. În continuare exporturile rămân baza uzinei de la Mioveni, în condiţiile în care 92,6% din ce a produs Automobile Dacia în 2017 a mers la vânzare pe pieţele externe.

"Exportul este pentru noi o prioritate pentru că ne dorim să răspundem cât mai bine solicitărilor clienţilor noştri. Pentru orice uzină este extrem de important să aibă o piaţă locală puternică, unde să vândă o parte din producţie", a spus Liviu Bocşaru, director administrativ şi financiar al Automobile Dacia.

In ceea ce priveşte profitul brut realizat de companie, acesta a urcat cu aproape 9% la 539 mil. lei de 456 mil. lei. Pe de altă parte, profitul net al companiei a urcat anul trecut cu 18% la 539 milioane de lei (118,2 mil. euro). (Mai multe detalii AICI

Problema plajelor a fost ridicată din nou, recent, de către preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Mohammad Murad, care are investiții proprii mai multe stațiuni de pe litoral. Acesta vrea ca o firmă să nu mai aibă voie să dețină mai multe plaje. „Este o chestie total anormală când o firmă obţine peste 10 plaje pe litoral. Vă dau un exemplu concret: eu fac investiţie de 25 - 30 de milioane de euro în Olimp. Vi se pare normal să licitez cu altă persoană care vinde lapte sau cu totul alt domeniu licitaţie în faţa acestui hotel ?”, a afirmat Murad într-o conferinţă de presă susținută în Mamaia. Ce nu a luat în considerare șeful FPTR este că o persoană fizică poate controla mai multe firme. Murad a mai spus că este dispus să renunțe la investiția sa din Olimp dacă nu obține plaja din fața hotelului. „Nu voi da 100.000 de euro să iau plaja de acolo. În cazul în care nu voi lua plaja de la Olimp, voi fi nevoit să blochez investiţia. Este o chestie care nu se poate explica. Iei un hotel şi plaja o ia altul şi poate face acolo fel de fel de activităţi, vi se pare normal ?”, a mai afirmat preşedintele FPTR. (Mai multe detalii AICI

La 14 ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. O mișcare validată de către Congres într-un alt moment istoric, legat de negocierile acordurilor din format Oslo pentru Orientul Mijlociu, dar niciodată pus în aplicare de către președinții succesivi ai SUA care, prin decrete succesive, la 6 luni, au tot prorogat aplicarea actului. Iată că, anul acesta, Ambasada SUA se inaugurează în Ierusalim.

Nu că ar fi vorba cu adevărat despre o nouă ambasadă. Nicidecum. O construcție potrivit regulilor de securitate impuse de evenimentele de la Benghazi - când ambasadorul american Christopher Stevens a fost ucis la 11 septembrie 2012, după o revoltă locală a islamiștilor radicali, pusă atunci pe seama apariției în SUA a filmului unui egiptean creștin de religie coptă, Innocence of the Muslims, care ridiculiza religia islamică și pe Profetul Mohamed – ar fi durat între 3 și 10 ani, în funcție de gradul de complexitate și siguranță al clădirii. A fost vorba doar de schimbarea calității Consulatului General în cea de Ambasadă, deci plăcuța de la ușă, plus biroul ambasadorului. Și ceva lucrări complementare. Cam atât, „Ambasada” rămânând la Tel Aviv cu toate documentele și capacitatea de evacuare de urgență. Nu știm nici măcar câte zile va petrece ambasadorul american, de fapt, la Ierusalim.