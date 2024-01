Senatoare PNL îl acuză pe ministrul Sănătății că fuge de responsabilități și refuză să ia decizii

Nicoleta Pauliuc susține că Alexandru Rafila fuge de responsabilitățile pe care le are ca ministru al Sănătății și evită să ia orice decizie.

„Am trăit s-o auzim și pe asta: ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila, ne spune că nu are el nicio atribuție în rezolvarea revendicărilor legitime ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriu.

Mai are un pic și ne spune că e de datoria ministrului Agriculturii sau a ministrului Apărării să se întâlnească cu reprezentanții cadrelor medicale și să închidă această criză care pune în pericol sănătatea oamenilor.

Această fugă perpetuă de responsabilitate și tendința de a evita orice decizie angajantă creează haos în sistem.

Rolul unui ministru este de a rezolva problemele, nu de a le amâna până la calendele grecești”, scrie senatoarea PNL pe Facebook.

Mai mult, Pauliuc susține că nu e prima dată când se întâmplă așa.

„Anul trecut, au fost ocolite normele de aplicare pentru Planul Național pentru Prevenirea şi Combaterea Cancerului (nici acum nu sunt toate); pe sfârșit de an, am avut spitale fără finanțare, iar Casa de Sănătate a ajuns să aibă datorii enorme către farmacii. Oricât am încerca să punem alt diagnostic, realitatea obiectivă este că sistemul sanitar din România are de înfruntat provocări serioase.

Ideea că ar fi o problemă doar la CNAS este falsă câtă vreme instituția este în subordinea ministerului, iar ministrul Rafila este cel care a propus și susținut în Guvern și în Parlament bugetul CNAS pe 2024.

Un bărbat de stat şi-ar asuma responsabilitatea, i-ar chema pe sindicaliști la discuții şi ar duce problema în Guvern, aşa cum este firesc. Fuga de responsabilitate nu este și nu poate fi o soluție niciodată”, susține Paulic.