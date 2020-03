Senator, apel în coronacriză: Cumpărați produse românești

Senatorul Lucian Iliescu (PMP) a cerut joi „un act de curaj si patriotism economic” din partea marilor lanturi de magazine pentru sustinerea „producatorilor romani greu incercati in aceste zile prin lipsa pietei de desfacere”.

„Cer un efort in plus din partea pietei de retail sa achizitioneze marfuri sau produse fabricate in Romania, ca fiind un factor determinant in depasirea acestei crize globale care va lasa sechele in economia tarii. Dovada patriotismului trebuie sa inceapa cu fiecare dintre noi pentru a rezista acestui uragan economico-financiar.

Solicit Ministerului Agriculturii sa pună la punct un sistem de colectare prin direcţiile agricole în fiecare judeţ, evidenta stocurilor si crearea unui culoar verde pentru producătorii autohtoni. Stigatul disperat al fermierilor trebuie perceput ca un semnal de alarma pentru dezvoltarea puntii de legatura cu distribuitorii iar statul este singurul in masura sa intervina pentru a solicita pietei de retail sa dea dovada de patriotism”, a scris senatorul pe Facebook.