Senator PMP, atac INCENDIAR la adresa PNL-USR: le este FRICĂ de Traian Băsescu

Senatorul Lucian Iliescu lansează un atac dur la adresa celor de la PNL și USR-PLUS, după ce PMP a fost eliminat de la masa negocierilor. Iliescu arată că liderii dreptei nu realizează că ar putea câștiga alegerile din Capitală și aruncă o ”ciozvârtă” celor de la PMP de frică că intră Traian Băsescu în cursă.

”Dragi prieteni,

PNL și USR PLUS poarta negocieri “secrete” pentru a împărți primariile capitalei, văzându-se deja stăpânii Bucureștiului. La bursa zvonurilor se speculează că PNL renunță la candidaturile pentru Primăria Sector 2 – Dan Cristian Popescu și Primăria Sector 5 - Dan Croitoru, susținuți în mod direct de Ludovic Orban, candidați cu șanse reale de a deveni primari în urma alegerilor locale. Lideri USR-PLUS susțin sus și tare că Popescu și Croitoru sunt slugile PSD și că ei nu colaborează cu socialiștii. Vorba aia, râde ciob de oală spartă, USR fiind un partid neo-marxist. Poate ne explica cei de la USR cati consilieri locali au trecut la PSD in ultimul an? Tot “amețitii” de la USR PLUS spun că nu vor să primească PMP în „alianța dreptei” din cauză că PMP a colaborat cu PSD și Primarul General Gabriela Firea. O alianță PNL-USR-PLUS–PMP i-ar trimite acasă pe toți cei 7 Primari din București, Primarul General Firea și aghiotanții ei din Sectoarele Bucureștiului.

Dacă s-ar dori cu adevărat o alianță anti-PSD cele 6 Primării de sector s-ar aloca în mod egal câte 2 candidaturi pentru fiecare partid în funcție de preferințele cetățenilor conform sondajelor de opinie și nu în funcție de interesele de grup din USR-PLUS si PNL.

Este evident că RARES BOGDAN face presiuni ca oamenii lui Orban- Croitoru și DC Popescu să nu fie susținuti în speranța ca Orban iși va rupe gatul la alegerile locale si RARES va prelua PNL, asa cum viseaza IOHANNIS și HELVIG.

In tabara USR-PLUS, nicusoristii nu sunt agreati si după ce au dus greul în campaniile electorale, oamenii lui Nicusor DAN sunt scoși de pe listele electorale.

In opinia mea oricare din cei 6 candidati PMP- Ioana Constantin – S1, Cătalin Militaru-S2, Mihail Neamtu – S3, Stefan Marin – S4, Lucian Iliescu – S5, Stefan Florescu -S6, selectați în mod democratic în cadrul statutar PMP, deja anuntați public si aflati in plina precampanie, sunt potențiali Primari în condițiile unei alianțe electorale PNL-PMP-USR-PLUS.

Pozitia de forta a comunistilor din USR, de a arunca o ciozvarta PMP gen sa le dam sectorul 3 ca se pierde sigur in fata lui Robert Negoita de frica ca va candida PRESEDINTELE BASESCU la Primaria Bucurestiului, este prostie mare cat Casa Poporului din cauza ca ostilizeaza votantii PMP impotriva PNL si USR.

Acesta confuzie dintre tehnica de negociere din bussines si strategia politica arata dilentantismul USR-PLUS si faptul ca marxistii de la USR umbla dupa ciolan lesinati de foame.

In acest context politic va anunt ca atat eu cat si colegii mei candidati la Primariile de Sector, sustinem cu toate fortele candidatura lui Traian Basescu la Primaria Generala fie si cu sloganul ,,ARDE-I PE MARXISTI’’. Chiar si in cazul unei aliante, voi fi digera greu un partid pentru care biserica nu reprezinta nimic iar minoritatile sexuale sunt adolate ca facand parte din viata normala. Candidatura lui Traian BASESCU nu este o lectie pentru USR-PLUS si PNL, ci este singura solutie ca bucurestenii sa traiasca o viata mai buna intr-un oras supraaglomerat, sufocat de mizerie, poluare și corupție.

La nivelul Sectorului 5 partidele politice sfideaza cetatenii si se prezinta in fata cu cetatenilor cu o serie de candidati de tip batalionul disciplinar, Pro Romania nu exista, USR-PLUS sustine un avocat angajat al pesedistului PIPEREA, care se lauda cu faptul ca a fost parasit in direct la PRO TV de mult mai cunoscuta Cosmina Pasarin, PNL a cazut din lac in put si vrea sa il schimbe pe DAN Croitoru, om din Sectorul 5 si priceput in Administratia publica cu un avocat sosit tocmai din IASI gata sa salveze Sectorul 5. In tot acest amalgam politic a aterizat in Sectorul 5 si Piedone gonit din Sectorul 4 de Clanul Sportivilor si de mafia din Primarie pe care a inventa-o si a crescut-o dupa chipul si asemanarea sa.

Eu am crescut in Sectorul 5 atat ca politician cat si ca intreprinzator, am fost consilier local in Sectorul 5 si i-am tinut piept lui Vanghelie cand mai „patina pe probleme bugetare”, am experienta acumulata in CGMB unde nu votam cot la cot cu PSD asa cum sustin marxistii de la USR ci doar proiectele vitale pentru Bucuresti. Sincer imi plange sufletul dupa dezastrul facut de Florea #DF, alt venetic, timp de 4 ani in Sectorul 5 si imi asum cu toata forta o candidatura pentru Primaria Sector 5.

Cetatenii merita respect si nu mai trebuie sa acceptam tot felul de personaje parasutate in Sectorul 5 pe principiul ca nu au loc in orasele de bastina.”, scrie Lucian Iliescu.