Senator PMP către cei din PNL: Partidul homo sapiens regent! Ne-ați tratat ca pe fraieri, dar nu rezolvați probleme uriașe

Senatorul PMP, Lucian Iliescu, le solicită celor din PNL și PSD să se pună la aceeași masă pentru a lua deciziile necesare în privința începerii anului școlar, dar să și rezolve problemele presante pe care le presupune acest debut.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 104: 'Tot ce a apărut în presă sunt cretinisme'

”Cea mai arzatoare problema o constituie inceperea noului an scolar.

Campania electorala trebuie sa fie ultima preocupare a tuturor. Sanatatea și siguranta copiilor noștri e cel mai important lucru in perioada următoare și de aceea trag un semnal de alarma penru identificarea si gasirea solutiilor.

Intr-o luna copiii incep oficial scoala. Azi ne aflam in situatia in care parintii nu mai inteleg nimic si fiecare isi pune intrebarea: ce voi face cu copilul meu? Chiar, ce vor face copiii dupa 15 Septembrie? Cu cat ne apropiem de aceasta data raspunsurile si solutiile din partea guvernului trebuie sa fie ferme. Este pregatit sistemul de invatamant din punct de vedere sanitar sa primeasca elevi si studenti? Ce facem cu cresele si gradinitele? Ramane ora de 50 minute? Sunt platformele classroom sau zoom o solutie? Cate familii au internet? Avem cadre medicale care sa se ocupe de trierea copiilor pentru fiecare unitate de invatamant? In mediul rural transportul elevilor se va putea face in siguranta? Continuam sau renuntam la curicula școlară din vremea lui Ceausescu?

Aici nu mai vorbim de ,,pepsiglas’’, ci de viitorul copiilor noștri si implicit al tarii.

Cum poti imparti 250.000 tablete la peste 2 milioane de elevi? Despre bani pentru uniforme scolare nu vorbiti nimic? Dar despre uniforma obligatorie? Aha, nu sunt proiecte propuse de voi! Sunt ale Senatorului Lucian Iliescu!!! PMP si nu PNL.

Domnilor guvernanti,

ciuma rosie, aia pe care o tot huliți este fostul partener de guvernare din 2012. Puneti-va la masa si gasiti solutii, avem o problema ce tine de siguranta cetățeanului . Pe noi, astia din PMP, ne-ati tratat ca pe fraieri la Bucuresti, voi partidul homo sapiens regent!

Psd-istii vietii, tara ,,arde’’ si voi va pieptanati cu motiuni, adică, o tribuna in care sa aduceti injurii guvernului si atat, deoarece nu sunteti pregatiti sa conduceti tara, tara pe care ati trecut-o prin demagogie si minciuna cat ati fost la guvernare. Este momentul macar in educatie si sanatate sa vorbim toti pe aceeasi limba.”, scrie Lucian Iliescu.