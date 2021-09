Senatorul Angel Tîlvăr: 'Când nu respecți electoratul, ai criză politică!'

Criza politică în care ne aflăm își are începuturile în decembrie 2020, când președintele României, sfidând realitatea politică rezultată în urma alegerilor parlamentare, și-a instalat guvernul său compus din pierzătorii scrutinului din 6 decembrie, susține senatorul PSD Angel Tîlvar, care face un scurt bilanț al guvernării Cîțu Barna.

„Acestea sunt o parte din realizările “guvernului WOW”:

• eșec pe linie în ceea ce privește măsurile pentru combaterea efectelor economice ale pandemiei și ocuparea ultimului loc în UE la măsuri pentru sprijinirea IMM-urilor și a economiei.

• HORECA îngropată de incompetență și rea-voință prin eliminarea tichetelor de vacanță și neonorarea sprijinului promis pentru pierderile cauzate de restricțiile sanitare.

• campania de vaccinare - un eșec lamentabil, deși “guvernul meu” a contractat 120 de milioane de doze de vaccin, având doar 13 milioane de români eligibili pentru vaccin.

• 0 (ZERO) km de autostrăzi

• 0,2 (ZERO virgulă 2) fonduri europene absorbite și 0 (ZERO) fonduri din PNRR.

• explozia prețului facturilor la energie în prag de iarnă.

• devalorizarea accelerată a monedei naționale.

• înghețarea salariilor și pensiilor și mutilarea alocațiilor – bani cuveniți, prin lege, copiilor

• haos în sistemul de învățământ

• ignorarea și condamnarea la suferință a bolnavilor cronici, prin transformarea spitalelor clinice în spitale COVID și neachiziționarea medicamentelor pentru bolile cronice și rare.

• creșterea datoriei externe cu 1700 Euro pe secundă – 85 de miliarde de lei împrumutate în primele opt luni ale anului 2021.

Nimic din ce au făcut în ultimele luni nu a fost pentru oameni. Nimic nu a fost făcut pentru economie și nici pentru combaterea efectelor pandemiei.

Insolenți și iresponsabili, exponenții “dezastrului de dreapta” asistă sfidători la prăbușirea nivelului de trai și la distrugerea întreprinzătorilor autohtoni.

De două săptămâni asistăm cu toții la certurile și împăcările din familia de dreapta a politicii românești, o stare de fapt care amplifică de la oră la oră haosul administrativ în care a fost aruncată țara de apostolii dreptei.

S-a văzut că “ guvernul meu” nu este și guvernul României. Iată că lipsa de respect pentru cei care au votat produce efectele previzibile.

Este evident că nu se poate continua așa încă trei ani. Este evident că actuala formulă guvernamentală nu reflectă realitatea electorală.

Doar întoarcerea la popor, prin alegeri anticipate, ar putea arăta dacă românii sunt sau nu mulțumiți de structura politică a Parlamentului și ar arăta opinia electoratului față de performanțele “guvernului WOW”. Și, nu în ultimul rând, respectarea rezultatului alegerilor”, transmite senatorul.