Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai: 'Au trântit legea care dubla alocațiile copiilor. Primul act împotriva românilor'

Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai a reacționat, pe Facebook, după ce parlamentarii de drepata au refuzat să dubleze legea care dubla alocațiile copiilor

"În penultima zi din an, când tot românul își face ultimele pregătiri pentru Revelion și cu toții privim cu optimism spre noul an, ce credeți voi că a executat noua majoritate de dreapta din Parlament? Au trântit legea care dubla alocațiile copiilor. Primul act împotriva românilor, exact așa cum avertizam, încă din campania electorală. Totul cu complicitatea șefului lor, Klaus Iohannis.

Încă de la începutul anului, majoritatea PSD a promovat și trecut prin Parlament celebra lege de dublare a alocațiilor copiilor. Orban și guvernarea galbenă au tot amânat aplicarea ei, până au ajuns să dețină controlul în Parlament și să o ciopârțească după bunul plac.

Un an întreg, penelo-useriștii, în frunte cu Măria Sa Klaus Iohannis, au furat copiilor români acest drept la o alocație dublată și au făcut un ping-pong cu legea, au blocat-o, au contestat-o la CCR și Curtea ne-a dat dreptate, apoi Președintele a refuzat să o promulge și a retrimis-o la Parlament și tot așa. Totul doar ca să tragă de timp până când au reușit să încropească o majoritate de strânsură care, așa cum au demonstrat și astăzi, va acționa exclusiv împotriva românilor. Au modificat legea de dublare a alocațiilor și, cu un tupeu cum nu credeam că există, ne anunță cu fast că, de fapt, ei măresc alocațiile. Cu 10%. Da ați citit bine, nu am pierdut niciun zero pe drum. În loc de 100%, doar 10%.

Deci, nu doar că nu vor să le dea copiilor banii de întreg anul 2020, când au refuzat să aplice o lege în vigoare și nici nu le dublează din ianuarie 2021 așa cum ar fi fost normal, le cresc doar cu 10%.

Și, din păcate, este doar începutul. Vor mai urma o mulțime de acte și măsuri împotriva românilor.

Noi, senatorii și deputații PSD ne vom face datoria și vom încerca să blocăm toată austeritatea pe care vor să impună. Iar când mașinăria de vot penelo-useristă nu va putea fi învinsă în Parlament, ne vom asigura că toți românii și întreaga mass-media află mizeriile pe care le pune la cale Noul CDR. Iar la momentul potrivit, vom răsturna guvernarea Cîțu-Orban-Iohannis", a scris Alfred Laurențiu Mihai, pe Facebook.