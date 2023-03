Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai, după ce a vizitat Muzeul Fotbalului: Gică Popescu nu e doar o legendă

Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai a vizitat Muzeul Fotbalului, de care s-a arătat absolut încântat. Acesta nu a pierdut ocazia de a puncta și cariera lui Gică Popescu, despre care spune că e o sursă de inspirație.

"În calitate de membru al Comisiei pentru Tineret și Sport din Senat, am avut ocazia să vizitez Muzeul Fotbalului, alături de colegii mei senatori. Am dedicat această zi istoriei fotbalului românesc și am retrăit bucuria realizărilor impresionante ale echipei naționale de fotbal. Am retrăit anii copilăriei, când asistam la fiecare realizare, la fiecare victorie și priveam, cu emoție, fiecare gol înscris de echipa României.

Însă, ceea ce a făcut această experiență cu adevărat specială a fost gazda noastră - marele campion Gică Popescu.

Gică Popescu nu este doar o legendă a fotbalului românesc cu o carieră impresionantă, ci și o sursă de inspirație pentru orice generație.

Este omul care va crede întotdeauna în victorie și care știe că fotbalul nu este doar un joc, ci o modalitate de a uni oamenii și de a forma generații întregi de noi sportivi.

Mă simt norocos că am avut oportunitatea de a-l întâlni pe Gică Popescu și de a-i mulțumi pentru toate victoriile pe care ni le-a oferit pe terenul de fotbal: am cunoscut un om, un prieten, un îndrumător și am învațat o nouă lecție valoroasă despre modul în care sportul inspiră oamenii, leagă prietenii și formează legende", transmite senatorul.