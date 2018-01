Serena Williams, mesaj DUR pentru Halep: 'Vin după tine...'

Citeşte şi: Un fost ministru PSD dă SEMNALUL: 'Trebuie rezolvate URGENT problemele interne...'

Americanca, care nu va participa la primul turneu de Grand Slam al anului, a afirmat că nu simte că a fost înlocuită de vreo jucătoare în cele 11 luni de absenţă şi avertizează că îşi vrea înapoi fotoliul de lider mondial, potrivit Fanatik .

”Nu a existat un număr 1 clar cât timp am lipsit. Va fi interesant să ajung din nou acolo, pe locul meu, unde simt că merit să fiu. Eu nu joc tenis ca să fiu a doua sau a treia! Dacă nu există un număr 1 clar, atunci eu pot să-mi recuperez locul! Dar şi dacă este un număr unu clar, e ok, de asemenea, pentru că vin dupa tine!”, a spus Serena Williams.

Serena Williams a anunţat că nu va participa la Australian Open, deoarece nu se simte suficient de bine pregătită pentru a evolua la nivelul pe care-l doreşte la primul Grand Slam al anului. La Melbourne, Simona Halep va fi în premieră principala favorită la un turneu de Grand Slam.

”Când am o stare de anxietate pierd meciuri, dar aceste sentimente au dispărut de când Olympia s-a născut. Ştiind că am acest copil frumos acasă mă face să mă simt că nu mai trebuie să joc niciun alt meci, că nu am nevoie de bani, de titluri sau prestigiu. Le vreau, dar nu am nevoie de ele. Este un sentiment diferit pentru mine, iar asta mă ajuta pe teren”, a adăugat Serena.

Serena Williams este protagonista unui pictorial alături de fetiţa ei, Alexis Olympia Ohanian, în numărul din luna februarie al publicaţiei Vogue. Ea a fost fotografiată de celebrul Mario Testino, la şase luni după ce a pozat însărcinată pentru coperta ediţiei americane a Vanity Fair.

”Când am văzut prima oară coperta Vogue, am avut lacrimi în ochi. Toate copertele mele Vogue sunt speciale, dar aceasta, alături de superba mea fetiţă Alexis Olympia, cel mai tânăr star de pe prima pagină din Vogue, a fost de neuitat”, a scris Williams pe Instagram.