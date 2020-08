Sergio Perez revine la volanul monopostului Raging Point la MP al Spaniei

Pilotul mexican Sergio Perez, testat pozitiv cu noul coronavirus, în urmă cu două săptămâni, va reveni la volanul monopostului Racing Point la Marele Premiu al Spaniei, a şasea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, care va avea loc de vineri până duminică, informează site-ul oficial al competiţiei , potrivit news.ro.

După ce a fost testat pozitiv, Perez a ratat două grand prix-uri, ambele desfăşurate la Silverstone, unde a fost înlocuit de germanul Nico Hulkenberg.

Perez a fost anunţat pozitiv la 30 iulie, fiind plasat în izolare şi urmând protocolul impus de autorităţile sanitare. El a avut ulterior simptome uşoare ale bolii Covid-19.

"După cum ştiţi, am fost testat pozitiv pentru Covid-19. Sunt extrem de dezamăgit şi trist. A fost una dintre cele mai triste zile ale carierei mele. Ne-am pregătit bine pentru ca acest weekend să fie sută la sută, maşina este foarte performantă şi echipa mea a făcut o treabă grozavă. Sunt foarte trist că am fost infectat, dar asta arată cât de vulnerabili suntem toţi la acest virus. Am urmat toate instrucţiunile FIA şi cele ale echipei mele. După Marele Premiu al Ungariei, am călătorit cu un avion privat în Mexic timp de două zile, pentru a o vedea pe mama mea, după ce a avut un accident. Imediat ce a părăsit spitalul, am avut voie să o văd. Apoi am revenit în Europa, urmând în continuare aceleaşi protocoale. Şi l-am luat, nu ştiu unde. Nu am simptome. Vreau să le mulţumesc colegilor mei, echipei mele, autorităţilor, fanilor pentru tot sprijinul acordat. Este un moment dificil de trăit, dar sunt sigur că voi reveni mai puternic. Staţi în siguranţă, aveţi grijă de voi şi de cei dragi şi sper să ne revedem pe un circuit foarte curând", a declarat Perez, 30 de ani, după ce a primit rezultatul testului.

El a mai efectuat, marţi, un test PCR şi acesta a fost negativ.