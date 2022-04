Seria 'Out of Nowhere' a ajuns la cea de-a doua expoziţie și este despre modul în care cele două forme de artă, muzica şi fotografia, lucrează împreună

Cea de-a doua expoziţie din cadrul seriei „Out of Nowhere”, despre modul în care cele două forme de artă, muzica şi fotografia, lucrează împreună, va fi deschisă sâmbătă, la studioul Black Rhino Radio, conform news.ro.

„I See Ghosts” este a doua expoziţie din cadrul proiectului comun al glo şi Black Rhino Radio, a cărei misiune este să susţină noua generaţie de artişti vizuali. Expoziţia îşi deschide porţile începând cu vernisajul de pe 9 aprilie, orele 15.00, şi va ramâne deschisă în studioul Black Rhino Radio din General Constantin Cristescu nr. 12 până pe 9 mai.

Fotograful Sorin Mihai Căliţescu, creatorul expoziţiei „I See Ghosts”, este adeptul unei fotografii reale, neprelucrate, de stradă. El se plimbă şi descoperă oraşul cu toate elementele lui - neplăcute, ascunse, ciudate, amuzante, distopice.

„Oraşul e departe de a fi un Paradis. E un organism viu. E plin de emoţie, bucurie, durere, frustrare, nebunie, dragoste, delir. E o oglindă a multitudinilor de tipologii şi trăiri ale oamenilor. Cei mai mulţi dintre noi alegem să stăm în tribul nostru şi să vedem lucrurile care ne plac sau care ne inspiră. E o atitudine care ne protejează de emoţii puternice şi care ne proiectează o viziune a oraşului ca un corp inert şi amorf”, spune Sorin despre documentarea fotografică din cadrul expoziţiei I See Ghosts.

În cadrul expoziţiei, vizitatorul descoperă fragmente din spaţiul urban, cu oamenii şi obiectele care îl compun, întrucât artistul Sorin Mihai Căliţescu documentează necontenit încă din 2009 străzile din Bucureşti şi descoperă, cu preponderenţă, locuri şi situaţii ieşite din comunul majoritar.

În crearea fotografiilor, autorul a avut în prim-plan străzile din Bucureşti: „Bucureştiul este un oraş al luminilor, însă arată de parcă nimeni nu ar fi plătit lumina. Aşa că prinde viaţă la amurg”. Autorul se află la a doua expoziţie, după cea din Nancy, Franţa (Pomp It Up Editions).

Seria de expoziţii „Out of Nowhere” a fost inaugurată în luna ianuarie cu proiectul „In the back of my mind” şi este un demers de durată, prin intermediul căruia studioul Black Rhino Radio se transformă într-un spaţiu expoziţional, deschis publicului larg, pentru promovarea artiştilor din zona artelor vizuale. Fiecare expoziţie va sta în studioul BRR timp de 30 de zile şi poate fi vizitată în orele de program ale radioului. În acest fel, vizitatorii vor interacţiona deopotrivă cu expoziţia, cu muzica şi cu atmosfera specifică unei staţii de radio online. Prin intermediul acestei colaborări, artiştii beneficiază de sprijin în producerea expoziţiei şi de un spaţiu de expunere viu, nealterat de presiunile unui deziderat comercial.