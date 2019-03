Serialul Riverdale a fost suspendat după moartea lui Luke Perry

Producţia serialului "Riverdale" a fost suspendată după decesul actorului Luke Perry, 52 de ani, de luni, potrivit The Hollywood Reporter. Perry l-a interpretat pe Fred Andrews în serialul produs de CW. El a murit luni dimineaţă, după ce a suferit un atac vascular cerebral pe 27 februarie. Filmările la serial au fost suspendate luni pentru a permite echipei şi distribuţiei să îşi plângă colegul, informează News.ro.

"Suntem profund întristaţi să aflăm de decesul lui Luke Perry", au spus producătorii executivi ai serialului, Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter şi Jon Goldwater, împreună cu producătorul Warner Bros.

Televiyiunea şi CW au transmis într-un comunicat pentur THR: "Un membru drag al "Riverdale", Warner Bros. şi al familiei CW, Luke a fost tot ceea ce ţi-ai fi dorit să fie: o persoană incredibil de grijulie, un profesionist desăvârşit şi un prieten adevărat pentru toţi. Un tată şi un mentor pentur cei tineri din distribuţie, Luke a fost incredibil de generos, el a insuflat tuturor dragoste şi bunătate. Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Luke în aceste momente dificile".

Perry, mai cunoscut pentru rolul Dylan McKay din serialul produs de Fox în anii 1990, "Beverly Hills, 90210", a colaborat cu "Riverdale" încă de la debut, în 2016. Fred Andrews interpretat de el este tatăl lui Archie Andrews (K.J. Apa), personajul principal din adaptarea Archie Comics.

Luke Perry a murit luni dimineaţă la Spitalul St. Joseph din Burbank, California. Potrivit reprezentantului său, Perry i-a avut alături pe copiii săi, Jack şi Sophie, pe logodnica Wendy Madison Bauer, fosta soţie Minnie Sharp, pe mama Ann Bennett, pe tatăl vitreg Steve Bennett, dar şi pe fratele Tom Perry, sora lui Amy Coder şi alte rude.

El a ajuns la spital miercuri dimineaţă după ce a suferit un accident vascular în locuinţa din Sherman Oaks, California.

Actorul a fost sedat pentru a permite creierului să se recupereze în urma traumei, dar, din nefericire, accidentul vascular a fost prea sever.

Luke Perry s-a remarcat în seriale de televiziune şi filme - la începutul anilor 1980 - devenind celebru cu rolul Dylan din "90210". A continuat să joace, interpretând recent rolul tatălui lui Archie din producţia CW "Riverdale".

El a filmat pentru un rol în viitorul film al lui Quentin Tarantino despre criminalul în serie Charles Manson "Once Upon a Time in Hollywood".