Serialul rusesc Einstein: Teoria iubirii, inspirat de întâmplări reale, din 7 septembrie la TVR

Serialul rusesc „Einstein: Teoria iubirii”, inspirat de întâmplări reale, va fi difuzat de postul TVR 1 începând cu 7 septembrie, de luni până joi, de la ora 22.20, potrivit news.ro.

Regizat de Elena Nikolaeva, serialul îi are în distribuţie pe Olga Budina, Dmitri Pevtsov şi Aleksandr Baluev.

Cele patru episoade îi au în centru pe cel mai influent om de ştiinţă al istoriei moderne, prins într-o poveste de iubire cu Margarita Konenkova.

Drama inspirată de o poveste reală este plasată la începutul anilor 1940, la New York, unde fizicianul Albert Einstein are o relaţie pasională cu Margarita Konenkova, soţia unui faimos sculptor rus care îşi expune lucrările în America. Omul de ştiinţă nu bănuieşte însă că Margarita este, de fapt, agenta servicilor secrete sovietice şi are o misiune clară: să obţină informaţii despre cercetările lui Einstein şi despre dezvoltarea marelui proiect al guvernului american, bomba atomică.