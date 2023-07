Serie A: Milinkovic-Savic, jucător adorat de fanii echipei Lazio, vrea să plece în Arabia Saudită

Mijlocaşul internaţional sârb al echipei Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, a cerut conducerii sale să plece la clubul Al-Hilal din Arabia Saudită, a anunţat, luni, patronul echipei italiene, Claudio Lotito, potrivit news.ro.

Într-un interviu acordat publicaţiei online Tag24, Lotito a afirmat că Milinkovic-Savic, în vârstă de 28 de ani, l-a implorat să îl lase să "schimbe aerul" după opt ani petrecuţi la Roma. Un astfel de transfer i-ar putea aduce 60 de milioane de euro net în trei sezoane în Arabia Saudită.

Presa italiană anunţă că Al-Hilal a acceptat să plătească 40 de milioane de euro pentru mijlocaşul sârb, care mai are un an de contract cu Lazio.



Preşedintele lui Lazio a declarat că Lazio a primit o ofertă "puţin sub 50 de milioane de euro".



"Am făcut tot ce am putut pentru a-l păstra, dar când el cere să plece din motive personale, ce pot face?", a comentat Lotito.



Jucătorul a fost unul dintre principalii artizani ai faptului că Lazio lui Maurizio Sarri a terminat pe locul 2 în Serie A şi s-a calificat în Liga Campionilor în sezonul trecut.

Un jucător adorat de fani, Milinkovic-Savic a marcat 69 de goluri în 341 de apariţii de când a ajuns la Lazio pentru 10 milioane de euro în 2015. El a câştigat Cupa Italiei 2019 şi două Supercupe ale Italiei (2017 şi 2019).