VIDEO S-a pus în funcțiune debarcaderul construit de americani pe coasta Fâşiei Gaza: Primele ajutoare umanitare au plecat (CENTCOM)

❗️Trucks carrying humanitarian assistance begin moving ashore via a temporary pier in the Gaza Strip, CENTCOM confirms. https://t.co/G0hkpyKJu8 pic.twitter.com/vdh5Bo22yx

Vineri, ”către ora (locală) 9.00 (şi ora României), camioane care transportă ajutor umanitar au început să debarce (o primă încărcătură) pe un debarcader temporar”, pe coasta Fâşiei Gaza, în cadrul ”unui efort multinaţional de livrare de ajutor suplimentar civililor palestinieni din Fâşia Gaza, pe un culoar maritim de natură exclusiv umanitară”, anunţă Comandamentul central american (CENTCOM).

”Niciun militar american nu a fost pe teritoriul (Fâşiei) Gaza”, subliniază din nou CENTCOM

La Washington, adjunctul comandantului CENTCOM, viceamiralul Brad Cooper, a anunţat sosirea a ”aproximativ 500 de tone (de ajutoare) în următoarele zile (...), repartizate pe mai multe vapoare”.

Construirea acestui ponton - în valoare de 320 de milioane de dolari potrivit Pentagonului - a fost anunţată în martie de către preşedintele american Joe Biden, împotriva unor restricţii impuse de către Israel, aliatul Statelor Unite, livrării terestre a ajutorului umanitar.

Acest ajutor urmează să fie predat ONU, care ”coordonează distribuirea acestuia în (Fâşia) Gaza”, a anunţat el.

Un adjunct al purtătorului de cuvânt al secretarului general al ONU Antonio Guterres, Farhan Haq, anunţa joi că negocieri continuau în vederea stabilirii modalităţilor predării ajutorului.

”Ne vom finaliza planurile operaţionale pentru a ne asigura că suntem pregătiţi să preluăm încărcătura” ajutorului, ”asigurând totdată securitatea personalului nostru”, a anunţat el.

El a reiterat că ONU preferă să utilizeze calea terestră şi a apreciat că ajutorul umanitar ”nu poate şi nu trebuie să depindă de un ponton plutitor, departe de locul în care nevoile sunt cele mai acute”.

Indiferent că ajutorul soseşte ”pe mare sau pe drum, fără carburant el nu va ajunge la oamenii care au atât de multă nevoie de el”, a insistat el.

ONU avertizează că o foamete ameninţă Fâşia Gaza.

Confruntări armate violente aveau loc vineri între armata israeliană şi Hamas în nordul Fâşiei Gaza, la o zi după ce israelul a anunţat o ”intensificare” a operaţiunilor la Rafah, în sudul enclavei, în pofida unor temeri internaţionale cu privire la populaţia civilă.

Armata israeliană a luptat, în a opta lună de Război în Fâşia Gaza, împotriva unor forţe palestiniene în Tabăra de Refugiaţi Jabalia (nord), vizată de bombardamente aeriene şi tiruri de artilerie, potrivit unor martori.

Şase persoane au fost ucise, iar locuinţele le-au fost bombardate, potrivit Aprării Civile palestiniene, echipe din cadrul căreia încercau să salveze alţi locuitori prinşi între dărâmături.

În cealaltă parte a Fâşiei Gaza, la Rafah, Brigăzile Ezzedin al al-Qassam, aripa armată a Hmas, au anunţat că au ţintit cu tiruri de obuz trupe israeliene ”staţionate în postul de frontieră” cu Egiptul.

Rafah, în care se înghesuie sute de mii de oameni deplasaţi de război, era ţinta unor tiruri ale Marinei israeliene, potrivit unor martori, în urma unor atacuri nocturne soldate cu răniţi, potrivit spitalului kuwaitian din oraş.

”Trupe suplimentare urmează să intre” în Rafah, iar ”activitatea (militară) se va intensifica”, a anunţat joi ministrul israelian al Apărării Yoav Gallant.

El subliniază că obiectivul este aneantizarea ultimelor batalioane ale Hamas.

Premierul israelan Benjamin Neatnyahu a catalogat drept ”decisicvă” ”Bătălia de la Rafah”, care vizează în opinia sa ”ascunzători şi căi de aprovizionare” ale mişcării islamiste palestiniene pe care vrea să o distrugă după atacul de la 7 octombrie, care a declanşat războiul.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshan, ”la Rafah există ostatici” răpiţi la 7 octombrie.

”Operăm în vederea creării condiţiilor pentru a-i aduce înapoi acasă”, dă el asigurări.

CENTCOM has released some aerial photos of the JLOTS placement on Gaza's coast (lol @ the "UNDISCLOSED LOCATION" tag).



Link here: https://t.co/lSs2vet6kA https://t.co/4gZ5GNlKR1 pic.twitter.com/TsDMSdWOLr