Seulul aruncă săgeţi spre fostul consilier de securitate al SUA - 'Deformează realitate', în cartea sa de memorii, privind summiturile Trump-Kim

Preşedinţia sud-coreeană l-a acuzat luni pe fostul consilier în domeniul securtăţii naţionale al lui Donald Trump John Bolton de faptul că ”deformează” realitatea în versiunea pe care o prezintă în cartea sa de memorii despre procesul diplomatic cu Phenianul şi de faptul că, fărcând acestt lucru, compromite viitoare negocieri în domeniul nuclear, relatează AFP, potrivit news.ro.

În lucrarea sa, "The Room Where It Happened" (”Camera în care s-a întâmplat”), care urmează să fie lansată marţi, Bolton, care a fost destituit în septembrie, îl atacă atât pe preşedintele american Donald Trump, cât şi pe omologul acestuia sud-coreean Moon Jae-in din cauza atitudinii lor la multiple summituri cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul destinderii în peninsulă, începând din 2018.

Consilierul în domeniul securităţii al lui Moon, Chung Eui-yong, cel care l-a anunţat pe Trump că Kim vrea să-l întâlnească şi care este menţionat de mai multe ori în carte, apreciază că Bolton ”nu restituie faptele precise” şi că o ”mare parte deformează larg realitatea”.

El nu dă niciun exemplu în susţinerea critciilor sale, însă adagă că faptul de a divulga detalii despre negocieri bilaterale în domeniul nuclear ”încalcă principii diplomatice elementare şi este de natură să submineze interesul pe care-lpot avea (toate părţile) în vederea unor negocieri viitoare”.

”Nu se cade să se deformeze realitatea prin prejudecăţi şi parti-pris-uri”, preciază la rândul său Casa Albastră, preşedinţia sud-coreeană, într-un comunicat.

În cartea sa, Bolton denunţă lipsa de pregătire a lui Donald Trump la primul său summit cu Kim, în iunie 2018, la Singapore.

El îl atacă de asemenea pe Moon, apreciind că întregul proces diplomatic este ”creaţia Coreei de Sud şi mult mai legat de agenda sa în vederea «unificării» decât de o strategie serioasă din partea lui Kim sau a noastră”.

”Modul în care Sudul ne înţelegea condiţiile în vederea unei denuclearizări a Coreei de Sud nu avea nicio legătură cu interesele naţionale fundamentale a Statelor Unite”, deplânge Bolton în carte.