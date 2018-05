Seulul respinge posibila reducere a trupelor americane în Coreea de Sud

SUA nu au în vedere o reducere a numărului de trupe care staţionează în Coreea de Sud, a asigurat vineri un responsabil al preşedinţiei sud-coreene, citând un oficial al Consiliului Naţional de Securitate al SUA (NSC), informează agenţia de presă sud-coreeană Yonhap, scrie agerpres.ro.

Această reacţie a Seulului intervine la o zi după ce publicaţia The New York Times informase că preşedintele american Donald Trump a ordonat Pentagonului să studieze posibila reducere a trupelor americane staţionate în Coreea de Sud.'Un înalt responsabil al NSC de la Casa Albă a declarat că informaţia nu este deloc adevărată', a declarat Yoon Young-chan, purtătorul de cuvânt al preşedintelui sud-coreean Moon Jae-in, citat de Yonhap în pagina sa electronică.Oficialul american a respins informaţiile apărute în New York Times (NYT) în cadrul unei întâlniri cu Chung Eui-yong, consilier pe probleme de securitate naţională al preşedintelui Moon Jae-in, aflat în prezent într-o vizită la Washington pentru a aborda viitorul summit dintre Donald Trump şi liderul nord-coreean, Kim Jong-un.Potrivit NYT, Donald Trump a cerut Ministerului Apărării american să 'pregătească opţiuni pentru reducerea trupelor americane în Coreea de Sud' în timp ce se pregăteşte să se întâlnească cu liderul nord-coreean în săptămânile următoare. Publicaţia menţionată citează mai multe persoane la curent cu acest dosar.Această reducere posibilă nu este menită să servească drept monedă de schimb în cadrul discuţiilor viitoare între Trump şi Kim, dar un tratat de pace între cele două Corei ar putea diminua necesitatea prezenţei a peste 20.000 de trupe americane la sud de graniţa intercoreeană, potrivit New York Times.Ziarul american leagă presupusul ordin dat de Trump de actualele negocieri între Washington şi Seul privind modul de împărţire a cheltuielilor pentru menţinerea soldaţilor americani în peninsulă.Trump ar fi ameninţat că va retrage trupele, argumentând că Statele Unite nu sunt compensate în mod corespunzător pentru costurile suportate, potrivit cotidianului.Întâlnirea Trump-Kim este preconizată pentru sfârşitul lunii mai sau începutul lunii iunie, intervenind după summitul istoric dintre liderii celor două Corei săptămâna trecută.În prezent, SUA dispun de 28.000 de soldaţi în Coreea de Sud, o moştenire a Războiului Coreei din 1950-53, care s-a încheiat cu un armistiţiu, lăsând cele două Corei practic în stare de război.Pentagonul a refuzat să confirme informaţiile apărute în NYT, afirmând doar că Statele Unite rămân angajate în misiunea lor în Coreea de Sud, potrivit Yonhap.