Sezon coral al Ambasadei Marii Britanii

Ambasada Marii Britanii la Bucureşti anunţă o serie de evenimente în România pentru a demonstra trei aspecte ale tradiţiei corale moderne în Marea Britanie: oratoriul, muzica de colegiu, respectiv cea corală în comunitate, potrivit Agerpres.

* Oratoriu în Marea Britanie

Seria de evenimente se deschide cu spectacolul "Dream of Gerontius" ("Visul lui Gerontius") al lui Edward Elgar, joia şi vinerea aceasta, la Ateneul Român, sub bagheta dirijorului britanic Alexander Walker. "Dream of Gerontius" a fost compus după un text al lui John Henry Newman.

Directorul British Council, Nigel Bellingham, a spus că Newman este o figură importantă a vieţii religioase din Marea Britanie din secolul al XIX-lea, dar că muzica lui Elgar l-a adus la cel mai mare public al său.

Opera relatează călătoria sufletului unui om de pe patul de moarte până la judecata sa în faţa lui Dumnezeu şi stabilirea în Purgatoriu.

Walker a spus că, având în vedere aptitudinile Orchestrei "George Enescu" şi a Corului, nu a fost nevoie să fie adus un cor ori o orchestră britanică pentru spectacol. El a adăugat că rolul lui Gerontius va fi interpretat de tânărul tenor britanic Oliver Johnston.

* Muzică de catedrală şi de colegiu

În decembrie, Ambasada Marii Britanii organizează un turneu în România al corului unuia dintre colegiile Universităţii din Cambridge.

Gonville and Caius College a fost fondat în 1348 şi a avut printre alumni pe omul de ştiinţă Stephen Hawking, pe profesorul Anthony Crick. Se crede că a existat un cor la colegiu de la fondarea sa. Corul Caius este un exemplu al unei anumite tradiţii corale în Marea Britanie a corurilor de catedrală sau a celor ale capelei colegiului. Aceste coruri menţin un nivel ridicat de performanţă a muzicii bisericeşti, dar sunt, de asemenea, un motor pentru producţia de multă muzică nouă.

Prin înregistrările lor, Caius a obţinut o binemeritată reputaţie pentru redescoperirea de repertorii corale uitate. În timpul turneului lor în România, în decembrie, Caius speră să cânte concerte la Bucureşti, Sibiu şi Braşov şi de asemenea să susţină spectacole mai scurte la mănăstiri, biserici şi târguri de Crăciun de-a lungul traseului lor. Ei de-abia aşteaptă să concerteze alături de muzicieni romani şi, nu în ultimul rând, cu Orchestra Filarmonică din Braşov.

* Muzică corală în comunitate

În iulie 2020, Ambasada Marii Britanii va găzdui un exemplu de coruri bazate pe comunitate. Cu circa 1,7 milioane de participanţi în mod regulat, tradiţia corală populară este puternică în Marea Britanie. Dorking Choral Society a fost formată în anii 1870 şi dirijată mai târziu de compozitorul britanic Ralph Vaughn Williams.

Va fi cel mai mare cor pe care Dorking l-a luat vreodată într-un turneu internaţional, cu aproximativ 60 de voci. Ei speră susţină un program cu muzică englezească în Bucureşti, Braşov, Sighişoara şi în una sau mai multe biserici fortificate din Transilvania, potrivit sursei citate.

Ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, este el însuşi un cântăreţ coral care şi-a făcut "debutul" în Biserica Anglicană din Bucureşti în 1983.

El şi-a amintit că în prima sa zi în serviciul diplomatic peste mări şefa sa din Bucureşti i-a spus că se aşteaptă să-l vadă în acea seară în corul bisericii. Andrew Noble a menţionat că, deşi un pic şocat la început, a fost recunoscător că lumea cântării corale a fost deschisă.

Andrew Noble a cântat de atunci în timpul fiecărui post de peste mări. Noble a afirmat că în Algeria, unde nu era cor deschis pentru străini, a fondat împreună cu soţia un mic cor. "A fost important pentru noi să avem muzică, dar comunitatea pe care a creat-o a fost mai importantă", a adăugat ambasadorul.

Ambasada Marii Britanii la Bucureşti a amintit că a fost un an cu spectacole pop britanice în România (Ed Sheeran, Robbie Williams, Emily Sande, Stormzy, Bastille, Jessie J şi mulţi alţii) şi o prezenţă britanică puternică la Festivalul Enescu (LSO, Orchestra of the Age of Enlightenment, Britten Sinfonia, Sir Bryn Terfel, Tasmin Little).