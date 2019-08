Simona Halep a DEZVĂLUIT ce NU ar sacrifica niciodata de dragul tenisului

Simona Halep are o relaţie sentinmentală cu Toni Iuruc, cei doi formând un cuplu de circa o lună. Constănţeanca a vorbit acum despre povestea sa de dragoste pe care o trăieşte alături de omul de afaceri. Bărbatul de 40 de ani a înfiinţat, conform Cancan, în 2002, agenţia AdVenture, cea care s-a ocupat de prima campanie electorală a lui Sorin Oprescu pentru Primăria Capitalei. "Mi-a spus domnul Ţiriac: 'Ai o responsabilitate acum, nu mai eşti a ta, eşti a ţării'...Sunt mult mai relaxată, mult mai sociabilă în viaţa de zi cu zi. Am un iubit, o relaţie normală, mă simt bine. Dar aş vrea să păstrez pentru intimitatea mea acest lucru. Sunt a României pe tenis. Iubirea şi tenisul se pot completa şi cred că le poţi avea pe amândouă, dar cred că viaţa personală este cea mai importantă. Am un iubit şi nu aş sacrifica familia pentru tenis", a declarat Simona Halep la TVR1, conform Mediafax.

Citește și: BOMBĂ în dosarul Caracal: Soțul avocatei lui Dincă, acuzat că a violat o fată de 16 ani (România TV)

"Cu timpul şi cu ajutor din jurul meu am ajuns să accept că sunt o inspiraţie pentru unii oameni. Poate că sunt o inspiraţie pentru oameni, un model, dar vorbim doar de sport. Sunt mult mai relaxată în relaţia cu presa. Acum nu mă mai afectează absolut nimic din ceea ce se scrie negativ pentru că face parte din joc. Critica o primesc foarte pozitiv şi foarte deschis. Nu mă deranjează absolut deloc, dar atunci când mă jigneşte cineva fără ca eu să fac ceva este deranjant. Am considerat mereu că nu m-au respectat ca persoană, de aceea între mine şi presa românească s-a creat o distanţă”, a mai explicat Simona.