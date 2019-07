Simona Halep: Astăzi am jucat cel mai bun meci din viaţa mea şi am devenit Campioană la Wimbledon! Încă am impresia că e un vis...

Simona Halep a scris, sâmbătă, pe Facebook, că a jucat cel mai bun meci din viaţa ei la Wimbledon, subliniind că încă are impresia că visează.

Vezi și: Scene ȘOCANTE: Ana Maria Prodan îi dă un pumn în gură lui Dan Alexa / VIDEO

"Astăzi am jucat cel mai bun meci din viaţa mea şi am devenit Campioană la Wimbledon! Încă am impresia că e un vis... Mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine şi m-au susţinut", a scris Halep pe Facebook.

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.