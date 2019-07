Scene ȘOCANTE: Ana Maria Prodan îi dă un pumn în gură lui Dan Alexa / VIDEO

Scene șocante surprinse în parcarea arenei din Giurgiu, după meciul Astra Giurgiu- FC Botoșani, încheiat 2-2. Anamaria Prodan i-a dat un pumn în gură antrenorului Astrei, Dan Alexa. Jurnaliștii prezenți la fața locului susțin că Ana Maria Prodan s-a enervat pentru că Alexa era așteptat de o altă femeie în parcare.

Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize în topul încrederii

Deși este căsătorită cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, presa a speculat că Anamaria Prodan are o relație extraconjugală cu Dan Alexa.

Deși a negat vehement, declarând la vremea respectivă: „Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că Dan a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Alexa, cu Burcă sau cu Dani Coman. Cum divorța unul apăream eu și ei pe lângă mine. Sunt eu femeia fatală, dar nici chiar așa. Să se îndrăgostească toți de mine ca să-și lase familia...”, a fost explicația Anamariei pentru GSP.

Doar că acum impresara a avut o ieșire nervoasă, după ce în parcare îl aștepta pe antrenorul celor de la Astra Giurgiu o altă femeie. Într-o criză de gelozie, Anamaria Prodan l-a lovit violent, cu pumnul, scrie telekomsport.ro.