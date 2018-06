Simona Halep s-a ACCIDENTAT: s-a retras de la primul turneu de după Roland Garros

Simona Halep, locul I WTA, s-a retras de la turneul de categorie Premier de la Eastbourne, din cauza unei accidentări. Astfel, ea va concura direct la Wimbledon, fără vreun meci anterior pe iarbă, după ce a câştigat recent French Open, pe zgură.

"Îmi pare rău să anunţ că mă retrag de la turneul de săptămâna viitoare Nature Valley International. Am resimţit dureri şi am suferit o inflamaţie la tendonul lui Ahile în timpul French Open şi mai este nevoie de timp pentru o recuperare totală. Am fost sfătuită de medici că trebuie o perioadă mai lungă de odihnă, în timp ce continui tratamentul. Mi-a plăcut să evoluez la Eastbourne, anul trecut, şi sper să ne vedem la acest minunat eveniment, anul viitor. Vă mulţumesc pentru înţelegere şi susţinere", a declarat Halep.

La ediţia trecută a turneului de la Eastbourne, Halep a fost învinsă, în sferturi, de daneza Caroline Wozniacki, cu scorul de 5-7, 6-4, 6-1. Forfait-ul de la acest turneu nu-i pune în pericol româncei locul I WTA.

Halep va participa din 2 iulie, la turneul de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului. La această competiţie, Simona Halep a pierdut tot în sferturi, anul trecut, scor 7-6 (2), 6-7 (5), 4-6, în faţa britanicei Johanna Konta.