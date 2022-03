Sindicatele critică inițiativa PNL de scădere a CAS: Este un măr otrăvit! Aruncă un aer deficitul de la fondul public de pensii (Dumitru Costin, BNS)

PNL a depus amendamente la proiectul de lege 35/2022, care prevede micșorarea contribuției pentru CAS cu 5%, de la 25% la 20% - Aceste proiect de lege vine pentru a compensa creșterea prețurilor, care a fost accelerată în ultima perioadă, susțin inițiatorii. Numai că reprezentanții marilor centrale sindicate susțin că deși este tentantă la prima vedere, propunerea este total nerealistă acum. Este vorba de ”un măr otrăvit” care va arunca în aer deficitul la fondul public de pensii, susține Dumitru Costin, șeful Blocului Național Sindical.

”Evident ar insemna o crestere de venit salarial net, insa aceasta masura este un mar otravit intrucat un astfel de gest, o astfel de decizie, ar arunca in aer deficitul fondului public de pensii. Tinand cont de faptul ca acum este pe circuit, ca urmare a unor angajamente luate in PNRR, un proiect de act normativ pentru cresterea transferurilor de la pilonul I la pilonul II de la 375 la 475, la asta daca mai adaugam reducerea contributiei de la 25 la 20%, asa cum aud ca vrea PNL, pentru anul viitor cele 2 masuri cumulate ar insemna pentru bugetul asigurarilor sociale un deficit de 38 de miliarde de lei. Asta ar inseamna ca daca nu am transfera bani de la bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale, banii de pensii ar ajunge doar pentru 8 luni ale anului urmator. Este o masura hazardata. Este o masura atractiva, suna bine pentru salariati, dar ne creaza o problema uriasa incepand cu adoptarea acestei masuri.”, susține șeful BNS într-o intervenție la Antena 3.

Întrebat dacă liberalii vor merge cu inițiativa până la capăt, Dumitru Costin a spus că decizia trebuie să fie una realistă în actualul context:

”Reporter: Guvernul spune ca are in continuare bani de pensii, ca vor fia sigurate pensiile. Vom vedea daca se vor intelege din punct de vedere politic pe aceasta reducere de contributie la pensii de la 25 la 20%. Dumneavostră ce credeti? S-ar putea lua aceasta decizie sau este doar ideea PNL si ramane in aer?

Dumitru Costin, BNS: Trebuie sa fii realist. Discutam de un impact urias, asta inseamna 2,6% din PIB. Ganditi-va ca este un an complicat si urmeaza un an complicat pentru ca deja consecintele economice ale razboiului isi arata coltii si in economia Romaniei.”