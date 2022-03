Situația din Ucraina alarmează Taiwanul - Program de înarmare masivă

Taiwanul intenţionează să-şi dubleze producţia anuală de rachete, care va ajunge la aproape 500, relevă un raport al Ministerului taiwanez al apărării citat joi de Reuters.

În prezent, în Taiwan se produc anual 207 rachete, cifră ce ar urma să crească la 497, potrivit unui raport remis miercuri parlamentarilor de la Taipei.Între aceste rachete se numără rachetele aer-sol Wan Chien, precum şi o versiune modernizată a rachetei Hsiung Feng IIE, Hsiung Sheng, despre care experţii afirmă că poate lovi ţinte mai îndepărtate din interiorul Chinei.Ministerul Apărării mai afirmă că planifică să producă anual circa 48 de "drone de atac".Până la finele lui iunie, Institutul de ştiinţă şi tehnologie Chung-Shan urmăreşte construirea a 34 noi facilităţi pentru producerea de rachete, ceea ce ar însemna că producţia ar putea ajunge la capacitatea maximă în 2023.Circa 64% din cheltuielile militare suplimentare, care vin în completarea celor 471,7 miliarde de dolari taiwanezi preconizaţi deja pentru 2022 pentru apărare, vor fi alocate armelor anti-navă, cum sunt sistemele de rachete cu baza la sol.Preşedinta Tsai Ing-wen, care a făcut o prioritate din modernizarea forţelor armate taiwaneze, susţinând inclusiv ideea dezvoltării de arme de înaltă tehnologie şi mobilitate, precise şi greu de distrus, a declarat săptămâna aceasta unei delegaţii de foşti înalţi oficiali americani care au vizitat insula că ameninţarea din partea Chinei este în creştere şi s-a angajat să apere libertatea şi democraţia taiwaneze, notează Reuters.Taiwanul consideră că China, ce revendică suveranitatea asupra insulei autoguvernate, are mii de rachete îndreptate asupra sa. În plus, China deţine arme nucleare. Beijingul nu a exclus niciodată folosirea forţei pentru a aduce Taiwanul sub controlul său.