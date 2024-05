Situație critică la Harkov - Ucrainenii se retrag. Zelenski anunță trimiterea de întăriri pentru a face față ofensivei ruse

"Luptele grele continuă în regiunea Harkov. Din cauza marelui atac al rușilor, apărătorii noștri au fost nevoiți să se retragă din unele poziții. La ora 14:00 au început luptele pentru Hlyboke. Rușii mor în masă, dar încă presează", - Hostri Kartuzy

Zelenski a spus că a primit două rapoarte, unul dimineaţă şi unul seara, de la comandantul armatei, Oleksandr Sîrski. „Ne întărim poziţiile, în special în regiunea Harkov - trimitem mai multe trupe acolo. Artileria funcţionează exact aşa cum trebuie”, a dat asigurări preşedintele.

„Astăzi, accentul se pune în primul rând pe linia frontului - situaţia din acele zone ale ţării noastre unde există cel mai mare risc de ofensivă rusă. Operaţiunile noastre defensive continuă în regiunea Harkov, în apropierea satelor Strilecia, Krasne, Morohoveţ, Olinikove, Lukîanţi, Gatîşce şi Pletenivka. Acestea sunt sate de frontieră. Trupele noastre au desfăşurat contraatacuri acolo de două zile, apărând teritoriul ucrainean”, susţine preşedintele ucrainean. El a spus că soldaţii Kievului au distrus echipament rusesc şi „au neutralizat ocupanţii”.

În ceea ce priveşte situaţia din regiunea Doneţk, Zelenski recunoaşte că aceasta rămâne deosebit de tensionată, în special în direcţia Pokrovske - Semenivka şi Netailove. „Acolo au loc peste 30 de schimburi de tiruri în fiecare zi. Este extrem de dificil. Bineînţeles, acordăm atenţie şi tuturor celorlalte zone ale operaţiunilor noastre de apărare: Kupiansk, Lîman, Siversk, Kramatorsk şi Vremivsk”, a spus Zelenski.

„Sunt recunoscător fiecăreia dintre brigăzile noastre care îşi apără cu curaj poziţiile, resping asalturile şi distrug ocupantul. Întreruperea planurilor ofensive ale Rusiei este acum sarcina numărul unu. Îndeplinirea acestei sarcini depinde de fiecare soldat, de fiecare sergent şi de fiecare ofiţer”, a subliniat şeful statului. „Sunt recunoscător tuturor comandanţilor care fac cu adevărat tot ce este necesar pentru a se asigura că soldaţii noştri sunt motivaţi corespunzător şi ştiu exact cum să acţioneze”, a adăugat Zelenski, sugerând implicit cea mai mare problemă cu care se confruntă în prezent armata sa: oboseala şi lipsa oamenilor.

„Ocupantul trebuie să simtă că nu îi va fi uşor nicăieri în Ucraina. Peste tot, forţele noastre de apărare ucrainene trebuie să obţină rezultate maxime în distrugerea inamicului”, a cerut Zelenski.

În finalul discursului său adresat compatrioţilor, el a revenit la situaţia din Harkov, mulţumind poliţiştilor care asigură evacuarea populaţiei din regiune, în special la Vovceansk, şi i-a nominalizat pe câţiva dintre ei. „Mulţumesc tuturor celor cărora le pasă de oameni şi de ţara noastră, care apără Ucraina şi fac totul pentru a oferi mai multe oportunităţi Forţelor noastre de Apărare”, a încheiat Zelenski.

Lupte violente au făcut ravagii sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, în regiunea Harkov din nord-estul ţării, la graniţa cu Rusia. Ministerul rus al Apărării a anunţat sâmbătă că forţele sale au cucerit cinci sate de frontieră în regiunea ucraineană Harkov, unde Moscova a lansat vineri o ofensivă, exploatând avantajul său tot mai mare pe câmpul de luptă din estul Ucrainei. Însă guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sîniehubov, a declarat, ca şi Zelenski, că luptele active au continuat pe teritoriul tuturor celor cinci sate de frontieră, care se află la o distanţă cuprinsă între trei şi cinci kilometri de graniţă. Sîniehubov susţine, de asemenea, că nu există un pericol iminent pentru capitala regională Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, şi nu este nevoie să înceapă evacuarea celor aproximativ 1,3 milioane de locuitori care continuă să trăiască acolo în ciuda atacurilor regulate cu rachete şi drone.

Pe de altă parte, trupele ruse, susţine Moscova, au cucerit satul Keramik din regiunea Doneţk, mai la sud, unde Moscova a făcut progrese lente, dar constante, de când a cucerit vechiul bastion ucrainean Avdiivka, în februarie.

Rusia a lansat în Harkov o incursiune blindată vineri dimineaţa devreme, atacul pe un nou front putând prevesti o ofensivă mai amplă în regiune sau ar putea avea ca scop doar îndepărtarea forţelor ucrainene suprasolicitate din locul unde se concentrează ofensiva Moscovei, în est.

