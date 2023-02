Slavă Domnului că nu jucăm cu Real Madrid în fiecare săptămână, afirmă Juergen Klopp

Juergen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, regretă că echipa sa a fost învinsă categoric pe teren propriu de Real Madrid, după ce a condus cu 2-0, marţi seară, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit news.ro.

"Debutul de meci a fost excelent. A fost exact cum ne-am dorit, cum vrem să jucăm. Le-am pus probleme pe tot terenul, am citit bine jocul, a fost un start super intensiv. Am condus cu 2-0. Cred că toată prima repriză a fost bună, în afara golurilor (încasate). Dar am devenit mai pasivi, nu am mai stat aşa cum trebuia pe teren şi nu am mai presat când trebuia, pentru că dacă devii pasiv împotriva acestei echipe, eşti pedepsit. (...) Totul a fost foarte evident. Le-am făcut cadou toate cele cinci goluri, ne puteam descurca mai bine la toate dintre ele. În repriza secundă a fost meciul pe care şi-l dorea Real Madrid, ideal pentru ei. Real te pedepseşte de fiecare dată, nu te iartă. Am jucat la fel şi în alte meciuri. Nu trebuie să ne apărăm cu toţi rivalii noştri, ca şi cum am juca împotriva lui Real Madrid. Este una dintre cele mai bune echipe din lume şi, slavă Domnului, nu trebuie să jucăm împotriva lor în fiecare săptămână. Este foarte greu să te aperi împotriva lor", a declarat Klopp."Poate că unii oameni cred că asta ne poate răni, dar este doar un rezultat, o înfrângere şi trebuie să înveţi din asta. Am intrat bine în joc, am dat cea mai bună versiune a noastră din acest sezon şi vrem să o facem din nou. Nu putem permite ca acest lucru să ne afecteze restul sezonului. Trebuie să luăm partea pozitivă din acest meci. Un 2-5 poate face rău, dar vreau să scot în evidenţă ceea ce a fost pozitiv", a mai spus antrenorul lui Liverpool."Cormoranii" au început în forţă meciul de pe Anfield şi au deschis scorul rapid, printr-o execuţie spectaculoasă a lui Darwin Nunez (4), iar apoi şi-au majorat avantajul prin Mohamed Salah (14). Madrilenii au restabilit egalitatea până la pauză, prin dubla lui Vinicius Junior (21, 36), iar apoi au mai punctat de trei ori pe parcursul reprizei secunde, prin Eder Militao (47) şi Karim Benzema (55, 67).Returul este programat în data de 15 martie, pe stadionul Santiago Bernabeu din capitala Spaniei.