Snoop Dogg va lansa un nou album de studio

Rapperul Snoop Dogg a anunţat că va lansa un nou album de studio, intitulat "From Tha Streets 2 Tha Suites", iar un single extras de pe acest material discografic, "Roaches In My Ashtray", a fost lansat vineri, informează contactmusic.com.

Rapperul american, în vârstă de 49 de ani, a făcut această dezvăluire pe contul lui de Instagram. "From Tha Street 2 Tha Suites" este cel de-al 18-lea album de studio din discografia artistului.

Precedentul lui album s-a intitulat "I Wanna Thank Me" şi a apărut pe piaţă în 2019.

Snoop Dogg a lansat vineri şi un nou single, "Roaches In My Ashtray", extras de pe viitorul său album, a cărui dată oficială de lansare nu a fost deocamdată anunţată.

Un alt single de pe noul disc, "CEO", ale cărui versuri vorbesc despre succesul de care se bucură Snoop Dogg în industria muzicală, a apărut pe piaţă luna trecută.

În martie, artistul american şi-a reprogramat turneul din Marea Britanie şi Irlanda pentru a treia oară, întrucât pandemia de COVID-19 l-a obligat să amâne acea serie de concerte pentru anul 2022.

Turneul "I Wanna Thank Me" va începe în martie 2022 la Glasgow şi va continua apoi la Londra, Birmingham, Leeds, Manchester, Belfast şi Dublin, iar toate biletele achiziţionate pentru programările iniţiale vor rămâne valabile.

Turneul reprogramat va include şi un concert suplimentar, care îi va permite starului american să viziteze oraşul Killarney din comitatul irlandez Kerry.

Recent, Snoop Dogg a înfiinţat alături de Ice Cube, Too Short şi E-40 un super-grup hip-hop, Mt. Westmore, al cărui album de debut va fi lansat în luna aprilie.