Soarta premiului Nobel pentru literatură din 2018 va fi cunoscută vineri

Academia Suedeză va anunţa vineri decizia sa în privinţa ceremoniei de atribuire a premiului Nobel pentru literatură pe anul 2018, potrivit directorului ei administrativ, în contextul în care instituţia este profund afectată de un scandal apărut în urma unor acuzaţii de viol şi agresiune sexuală formulate împotriva soţului poetei Katarina Frostenson, care şi-a anunţat de curând retragerea din acest prestigios for cultural, informează AFP şi DPA, citate de Agerpres.

Contactată miercuri de jurnaliştii de la postul public de radio din Suedia (SR) în legătură cu anunţul de vineri despre o eventuală anulare sau amânare a ceremoniei de atribuire a premiului Nobel din acest an, Louise Hedberg, directorul administrativ al Academiei Suedeze, a confirmat că instituţia va da publicităţii o declaraţie oficială vineri, însă nu va organiza o conferinţă de presă.Un comunicat de presă va fi difuzat "cât de curând posibil", după o reuniune a membrilor academiei, a precizat ea.Tot miercuri, DPA a anunţat că statul Academiei Suedeze a fost revizuit pentru a permite membrilor instituţiei să demisioneze.Regele Carl XVI Gustaf, patronul Academiei Suedeze, a aprobat această modificare de statut, a precizat miercuri seară biroul de presă de la Palatul Regal din Stockholm.Polemicile dintre academicienii suedezi au apărut la începutul lunii aprilie în legătură cu felul care instituţia trebuia să rezolve scandalul generat de acuzaţiile formulate împotriva unuia dintre membrii ei, poeta Katarina Frostenson, şi a soţului acesteia, Jean-Claude Arnault.Opt membri nu mai sunt activi, inclusiv Sara Danius, prima femeie din istoria Academiei Suedeze, înfiinţată în 1786, care a condus instituţia în calitate de secretar permanent. Până miercuri, membrii Academiei Suedeze erau aleşi pe viaţă.În urma revizuirii de miercuri a statutului academiei, orice membru care doreşte să părăsească acest for academic poate să demisioneze în scris, a precizat Palatul Regal.De asemenea, vor fi consideraţi în mod automat demisionari acei membri care nu au luat parte timp de doi ani la activităţile desfăşurate de academie.Regele Carl XVI Gustaf "a urmărit evenimentele recente cu o mare îngrijorare", a precizat comunicatul Palatului Regal din Stockholm, care a subliniat nevoia "de a restaura capacitatea Academiei Suedeze de a funcţiona şi de a restaura încrederea publicului în această instituţie".Instituţia suedeză se află într-o situaţie de criză din luna noiembrie, după ce cotidianul suedez Dagens Nyheter a publicat mărturiile unui grup de 18 femei care afirmă că au fost agresate şi hărţuite sexual de Jean-Claude Arnault, soţul academicienei Katarina Frostenson, care şi-a anunţat recent retragerea din forul academic. Jean-Claude Arnault a negat acuzaţiile formulate împotriva lui.Katarina Frostenson, de asemenea, a fost acuzată că nu a dezvăluit public faptul că era coproprietară a unui centru cultural deţinut de soţul ei şi care primise fonduri consistente din partea Academiei Suedeze.De atunci, opt dintre cei 18 membri ai instituţiei, inclusiv Sara Danius, au anunţat în ultimele săptămâni că au luat decizia de a părăsi Academia Suedeză.Fostul statut al instituţiei nu permitea celor 18 membri aleşi pe viaţă să demisioneze, însă ei puteau să renunţe la atribuţiile lor.În urma retragerilor recente, numărul membrilor activi în cadrul instituţiei a ajuns la 10.Or, fostul statut impunea prezenţa a cel puţin 12 membri activi. Statutul Academiei Suedeze putea fi modificat doar de regele Carl XVI Gustaf, care, înainte de anunţul de miercuri, declarase deja că urma să aprobe o astfel de modificare.Scandalul în care este prinsă instituţia suedeză a ţinut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă, care au lansat o serie de speculaţii despre amânarea cu un an a ceremoniei de înmânare a premiului Nobel pentru literatură din 2018. Acest trofeu literar a revenit anul trecut scriitorului britanic de origine japoneză Kazuo Ishiguro şi în 2016 cântăreţului american Bob Dylan.Decernarea premiului Nobel pentru literatură, însoţit în prezent de un cec în valoare de 9 milioane de coroane suedeze (863.000 de euro), a fost anulată doar de şapte ori începând din 1901, anul înfiinţării acestor recompense prestigioase: în 1914 şi 1918, în 1935 şi, apoi, în 1940, 1941, 1942 şi 1943