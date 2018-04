ŞOC pe piaţa media! Un celebru om de radio A DEMISIONAT, după 24 de ani: 'A venit momentul să închei un capitol lung şi frumos al vieţii mele'

Un nume "greu" de pe piaţa media şi-a anunţat plecarea de la postul cu care s-a identificat în ultimii 24 de ani. George Vintilă, în vârstă de 47 de ani, a vorbit pentru prima dată la Pro FM acum 24 de ani. Recent, acesta a simţit nevoia să facă o schimbare şi a plecat din instituţia care i-a fost "a doua casă".

"A venit momentul să închei şi eu un capitol lung şi frumos al vieţii mele. Am radioul în sânge, este pasiunea mea de suflet şi am rămas cu amintiri unice din toată această perioadă. Dar în ultimii ani am tot fost pe picior de plecare şi se pare că săgetătorul din mine urla după o nouă provocare. Nevoia de schimbare şi-a spus cuvântul", a spus George Vintilă pentru Click.