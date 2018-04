ŞOCANT Cei de la Facebook fac dezvăluiri complete - cum sunt AFECTAŢI şi cei care NU au cont pe reţeaua de socializare

Ies la iveală noi amănunte şocante despre reţeaua de socializare Facebook. Reprezentanţii companiei au fost obligaţi să recunoască totul. David Baser, directorul de Gestionare a Produsului la Facebook, a recunoscut marţi că această companie foloseşte diferite instrumente de marketing pentru a strânge date chiar şi de la persoane care nu folosesc această reţea de socializare, asigurând că este vorba de o practică obişnuită în acest sector, relatează EFE, anunţă Agerpres.

David Baser a venit astfel în întâmpinarea celor aproape 40 de întrebări la care compania şi preşedintele său, Mark Zuckerberg, nu a putut răspunde în cadrul interpelării sale de Congresul SUA. "Atunci când se vizitează un site sau o aplicaţie care utilizează serviciile noastre, noi primim informaţii, chiar şi de la cei care nu sunt conectaţi sau nu au un cont de Facebook", a subliniat responsabilul într-un mesaj publicat pe site-ul companiei.

Această strângere de date are loc când internautul apasă butonul "Like" sau "Share" pe reţea sau când îşi foloseşte contul pe o reţea de socializare, pentru a se face remarcat pe un portal sau pe o aplicaţie. "Twitter, Pinterest şi Linkedin au la rândul lor astfel de butoane de like şi share pentru a-i ajuta pe utilizatori să dezvăluie lucruri (...) De fapt, majoritatea site-urilor şi aplicaţiilor trimit asftel de informaţii companiilor cu fiecare apăsare de buton", a spus David Baser.

Potrivit lui, astfel de informaţii permit Facebook să-şi îmbunătăţească "conţinutul şi publicitatea" şi cuprind date despre adresa IP locală, navigatorul folosit sau tipul sistemului de operare utilizat, pentru că "nu toate sistemele şi aparatele operează cu aceleaşi caracteristici". Aceste clarificări intervin după ce săptămâna trecută Zuckerberg a compărut în faţa Congresului SUA pentru a da lămuriri despre scandalul generat de Cambridge Analytica. Potrivit companiei de analiză a datelor, care a colaborat cu echipa lui Donald Trump în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale din 2016, aceste informaţii au fost utilizate pentru a dezvolta un program informatic, menit să prezică deciziile votanţilor şi a putea astfel să le influenţeze.