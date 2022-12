Şoferi prinşi conducând sub influenţa drogurilor în Piatra-Neamţ

În noaptea de 24/25 decembrie 2022, în jurul orei 02:20, poliţiştii au depistat în trafic un tânăr, în vârstă de 20 ani, iar testul cu aparatul drugtest a indicat o valoare pozitivă pentru cocaină, amfetamină şi methamphetamină.Un alt tânăr, în vârstă de 22 ani, a fost depistat conducând sub influenţa drogurilor în noaptea de 25/26 decembrie, tot în municipiul Piatra-Neamţ."Întrucât manifesta un comportament nefiresc, conducătorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru cannabis şi methamphetamină", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subinspectorul Ramona Ciofu.Ambii tineri au fost conduşi la spital unde li s-au prelevat mostre biologice, în vederea stabilirii prezenţei în sânge a substanţelor stupefiante.Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.