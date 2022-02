Sony Pictures Television şi WarnerMedia anunță extinderea acordului de conţinut pentru Europa Centrală şi de Est, inclusiv România

Sony Pictures Television şi WarnerMedia au anunţat, joi, o extindere a acordului de conţinut pentru Europa Centrală şi de Est, vizând noile titluri Sony Pictures Entertainment (“SPE”) ce vor fi difuzate în exclusivitate pe canalele HBO şi vor fi disponibile pe HBO Max în întreaga regiune, conform news.ro.

Pe listă se regăsesc cele mai mari şi mai aşteptate blockbustere, inclusiv „Venom: Let There Be Carnage”, „Ghostbusters: Afterlife”, „Unchartered”, „Morbius” şi „Spider-man: No Way Home” - titlu care în decembrie a obţinut încasări de 1.7 miliarde de dolari la nivel global la lansare, fiind a treia cea mai mare deschidere de box office din istorie.

Sunt incluse, de asemenea, titluri care s-au bucurat de aprecierea criticilor, precum „Happiest Season”, „The Broken Hearts Gallery”, „Monster Hunter” şi „The Father”, alături de o mulţime de filme ce fac parte din unele dintre cele mai populare francize SPE, printre care: seria „Hotel Transylvania”, „Peter Rabbit” şi „Peter Rabbit 2: The Runaway”, „Spider-Man: Homecoming”, „Spider-Man: Into the Spider-Verse”, „Amazing Spider-Man 1 & 2” şi „Jumanji: Welcome to the Jungle”.

Acordul de filme şi seriale de televiziune cuprinde teritoriile din Europa Centrală de Est, aducând astfel aceste titluri SPE în Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Moldova, Slovenia, Croaţia, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia de Nord. HBO Max înlocuieşte HBO GO pe 8 martie.

Mark Young, Executive Vice President, Networks & Distribution, Sony Pictures Television EMEA, a declarat: „Pe măsură ce industria iese din pandemie, este fantastic să ne consolidăm relaţia cu partenerii noştri de la WarnerMedia prin această nouă colaborare extinsă în Europa Centrală şi de Est. Este o modalitate extraordinară de a prezenta universul filmelor şi serialelor de televiziune SPE, din care fac parte cele mai mari şi mai aşteptate noi lansări de pe lista noastră.”

„Continuăm să oferim divertisment de bună calitate întregii familii pe canalele HBO şi pe platforma noastră de streaming. Parteneriatul extins cu Sony Pictures Television ne permite să punem la dispoziţia publicului şi mai multe titluri extraordinare, parte dintr-o ofertă bogată, diversă şi captivantă”, a declarat Hannes Heyelmann, vice-preşedinte executiv WarnerMedia EMEA.