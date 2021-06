Sorin Cârţu ar putea renunţa la funcţia de preşedinte al CS Universitatea Craiova: 'Poate candidez, cine ştie, văd, deocamdată nu m-am decis'

Fostul fotbalist Sorin Cârţu este sub contract cu CS Universitatea Craiova până la finalul acestei luni şi a lăsat să se înţeleagă că nu va candida pentru a-şi păstra funcţia de preşedinte, după ce clubul oltean a anunţat că viitorul conducător va fi ales de suporterii abonaţi, potrivit news.ro.

Întrebat la Digi Sport dacă va continua în club, Cârţu a spus: "Nu cred. Vedem. Poate candidez, cine ştie, văd, deocamdată nu m-am decis, mai e până în februarie. Eu când am venit la echipă, în postura asta de preşedinte, mi-am declinat nişte responsabilităţi, pentru că nici nu vreau stresul pe care l-am avut ca antrenor. Ceea ce se prevede pentru viitor este tocmai o situaţie din astea, adică să-ţi asumi toate responsabilităţile, să fii executiv. Eu nu angajez antrenori, nu eliberez antrenori din funcţie, nu transfer jucători, nu concediez jucători. Mă gândesc pentru situaţia asta de viitor, fac şi eu un sondaj, dacă lumea are încredere în ceea ce aş putea să fac. Dacă au încredere că aş putea să le reprezint interesele, ok, dacă nu, îşi aleg ce vor şi vedem. Va fi atunci acel stres, de asta stau şi mă gândesc. Eu am contract până pe 30 iunie. În continuare vedem ce se va întâmpla. Să vedem criteriile pentru cei care candidează pe postul ăsta. Patronatul le va decide şi le va publica. Poate să fie (n.r. - o strategie de a atragere a suporterilor). Ideea pentru viitor şi ceea ce trebuie să marcheze un preşedinte executiv cu altă forţă, cu altă implicare merge pe o stabilizare a bugetului şi până în 2023 să se listeze la bursă (n.r. - clubul). Astea sunt obiectivele în primii doi ani".

CS Universitatea Craiova a anunţat, luni, că preşedintele clubului va fi votat de suporterii posesori de abonament.

"Abonează-te pentru noul sezon competiţional şi îţi vei putea exercita dreptul de a vota, în perioada 14 martie 2022 – 27 martie 2022, viitorul preşedinte al clubului nostru, cel care va conduce destinul Universităţii Craiova pentru următorii 2 ani. Ne dorim ca acest nou pas în ascensiunea clubului să îl facem împreună. Pentru că Ştiinţa este echipa oraşului, a comunităţii, în special a tuturor suporterilor şi nu doar a unei singure persoane, în votul exprimat stă viitorul echipei tale de suflet.

Primul mandat va avea o perioadă de 2 ani, în timp ce viitoarele mandate vor fi pentru o perioadă de 4 ani. Abonaţii vor putea vota atât fizic, în Craiova, cât şi online, prin intermediul unei platforme dedicate special. Vom reveni în viitor cu absolut tot ceea ce înseamnă procedura de candidatură şi votare, precum şi cu obiectivele propuse pentru primul mandat.

Începând de vineri, 11 iunie 2021, clubul Universitatea Craiova lansează abonamentele pentru sezonul competiţional 2021-2022. Abonaţii sezonului trecut îşi vor putea prelungi în mod gratuit abonamentele, fiind necesară plata unei taxe de producere şi procesare a cardului în valoare de 10 lei. Politica de ticketing va fi disponibilă în curând, atât pe website-ul oficial, cât şi pe platformele noastre social-media", se arată într-un comunicat al clubului oltean.

În acest moment, preşedintele clubului CS Universitatea Craiova este Sorin Cârţu, numit în funcţie la 11 martie 2019.