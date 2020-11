Sorin Grindeanu: A fost o greșeală a PSD că organizația București nu a făcut numărătoare paralelă la alegerile locale

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Antena 3, că la alegerile locale nu s-a realizat numărătoarea paralelă a voturilor de către organizația PSD București.

„Am pus la punct (pentru alegerile parlamentare) doua modalitati de a face numaratoarea paralela. Fiecare reprezentant al nostru din sectie va trimite la un numar rezultatul din sectia respectiva. Si doi, metoda clasica cu copie dupa Procesul Verbal ceea ce va dura mai mult. Undeva intr-o ora si ceva spre doua ore noi o sa avem rezultatele aproape de ceea ce va insemna finalul in cele peste 18.000 sectii de votare din Romania. Nu mai vrem sa avem surprize. Din pacate, la locale organizatia Bucuresti nu a facut numaratoare paralela si e vina PSD ca nu s-a facut aceasta numaratoare. In alte parti s-a facut. Este o greseala pe care am facut-o la locale”, a declarat Sorin Grindeanu.