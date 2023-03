Sorin Grindeanu reacționează rapid, după accidentul de tren: I-am cerut directorului general al CFR Călători să prezinte urgent explicații și să vină cu soluții

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, solicită verificări și măsuri rapide din partea CFR Călători, în urma accidentului produs în această seară în Gara Galați.

Am cerut celor de la CFR Călători să acorde sprijin echipajelor ISU care intervin și acordă ajutor celor răniți. În plus, am solicitat companiei să comunice rapid informațiile relevante opiniei publice.

Urmează o anchetă privind acest accident feroviar. I-am cerut directorului general al CFR Călători să prezinte urgent explicații și să vină cu soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete", a precizat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu

Mecanicul de locomotivă are vârsta de 50 ani, cu o vechime în conducerea trenurilor de călători de peste 15 ani.



Trenul 7576 a plecat din staţia Galaţi la 21:03, cu o întârziere de 78 de minute, format dintr-o altă garnitură, a precizat compania feroviară de călători..