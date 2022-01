Sorin Grindeanu spune că guvernarea a început cu dreptul, dar 'orice coaliţie poate fi ruptă'

Vicepremierul Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedinte PSD, a declarat duminică la Digi24 că de la intrarea la guvernare, social-democrații nu s-au preocupat de „ruperi de coaliţii”.

„Orice coaliţie poate fi ruptă, dacă nu funcţionează, inclusiv aceasta. Şi am avut, în toţi aceşti treizeci şi ceva de ani, coaliţii care s-au destrămat mai devreme sau mai târziu, cum s-a destrămat şi coaliţia făcută anul trecut pe vremea asta de PNL, USR şi UDMR. Doar că vă spun în luna aceasta, de când am intrat la guvernare, am fost preocupaţi de alte lucruri decât de ruperi de coaliţii”, a spus Grindeanu.

Acesta a menţionat că partidele din coaliţie s-au ocupat de adoptarea legii bugetului de stat şi de atingerea jaloanelor în cardul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.