Sorin Ovidiu Vântu, poveste FABULOASĂ cu Andrei Gheorghe: 'Am fost șocat de obrăznicia întrebării'

Fostul mogul Sorin Ovidiu Vântu povestește un episod fabulos cu jurnalistul Andrei Gheorghe, după decesul acestuia. Vântu arată că la începuturile Radio Guerilla l-a chemat pe Andrei Gheorghe pentru a înțelege cum se construiște un radio și a rămas impresionat de modul în care acesta aborda problemele.

Citește și: ULTIMA ORĂ - S-a stabilit data alegerilor europarlamentare: dispute între statele UE

„Mă apucasem de construcția diviziei de radio al grupului Realitatea. Habar nu aveam ce înseamnă un radio și am decis să-i cer ajutorul singurului tip de care auzisem din zona respectivă. A venit la mine acasă, s-a așezat pe o canapea, și-a răscrăcărat picioarele, și-a aprins o țigară fără să ceară voie, apoi uitându-se zeflemitor în direcția mea, fără să mă focalizeze, m-a întrebat cu timbrul acela metalic și rece:

- De ce m-ai deranjat?

Am fost șocat de obrăznicia întrebării și am oscilat câteva secunde între dorința de a-l da afară și cea de a continua discuția. Beneficiind de un moment de inteligență, am decis să continui discuția.

- Vreau să te angajez la divizia mea de radio.

- Îl poți angaja pe fiu-tu, barosane. Pe mine mă poți ruga să te ajut. Dacă o să am chef, o să o fac. Dacă nu, nu!

La vremea aceea nu lucra nicăieri.

Arogant, cult, inteligent și extrem de loial prieteniei care s-a născut între noi, așa l-am descoperit mai apoi în timpul colaborării noastre. Rămas bun, prietene!”, a scris Vîntu, pe Facebook.