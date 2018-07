Sorina Matei, ieșire spectaculoasă după apelul lui Dragnea către șeful SRI: 'Cum a descoperit Livache apa caldă a lui dear Edi'

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, l-a întrebat public joi pe şeful Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, dacă este sau nu de acord ca ofiţerii SRI să poată să facă cercetări penale. Jurnalista Sorina Matei comentează în mod ironic ieșirea liderului PSD, spunând într-o postare pe Facebook că Liviu Dragnea a „descoperit apa caldă” a șefului SRI. De asemenea, Matei trece în revistă mai multe episoade din ultimii doi ani, precizând că PSD a votat „cu două mâini vesele” numirea lui Hellvig la șefia SRI.

„Cum a descoperit Livache apa caldă a lui dear "Edi"

"Bunul meu prieten, Edi, eşti de acord ca ofiterii SRI să facă cercetări penale? Aştept răspuns public sau în scris", grăit-a astăzi/ieri, whatever, 5 iulie 2018, domn Dragnea, din Parlamentul României, către fostul său camarad de arme şi război, Edi. “Edi” Raul aka, actualmente şeful SRI.

România ar putea avea interzis la exportul de porcine. UE a trimis experți la București

Numai că “Edi” e şeful SRI de vreo 2 ani şi 4 luni. Votat, să ne aducem bine aminte, şi de PSD cu două mâini vesele la numire. Ca foşti buni camarazi de arme ce-au fost, shoulder to shoulder, în grăsuna USL. Însă după fix la un an după numirea transpartinică, ce-a păţit “Edi”? S-a trezit cu big problem. O catastrofă de catastrofă. Ruperea “binomului” SRI-DNA, prin decizia 51 a CCR. Aka moartea KoCo. Muertes de muertes, nene. Serious kind.

Şi domnul Edi, care nu-l cunoaşte pe domn Cioloş, care e tot din Zalău şi a zis în interviuri că-l cunoaşte, care domn Edi nu-l ştie pe domn Cioloş nici din Parlamentul European, deşi dom Cioloş tot p'acolo era, s-a trezit cu Cioloşică premier de Guvern şi cu dezastrul în braţe. What to do, what to do, man? We're fuc*ed.

Aşa se face că într-o seară, sericică, respectiv pe 11 martie 2016, Cioloş care of course nu-l cunoaşte pe Edi, deşi îl ştie, se apucă să dea o mega lovitură. Prin ditamai Ordonanţa de Urgenţă avizată de doamna Prună, doamna Dragu, doamna Costea şi Petrică Tobă, se apucă să facă din SRI ditamai organul de cercetare penală specială, nene. Pe ce? Pe infracţiunile de siguranţă naţională. Adică toate. Adică Cioloşică Dăcinică îi face cadou SRI, lu'Edi, un întreg capitol de Cod Penal prin OUG. Să aibă şi Edi o jucărie. De organ. Că CCR îl lăsase fără nimic. Nada. Ciuciu. Fix pix.

Cum Edi habar n-avea pe ce lume trăia pe'atunci ca şef SRI, domn Cioloş mai modifică tot în aceeaşi ordonanţă în aceeaşi sericică, şi Codul de Procedură Penală, şi Legea 304 de organizare judiciară, şi Legea privind funcţionarea DIICOT, şi legea de funcţionare a SRI. Edi, tot altă lume era.

Şi Cioloş nu se oprea. Reglementează tot în aceeaşi ordonanţă, practic scoate la lumina legalităţii din străfundurile ilegalităţilor deciziilor secretoase ale CSAT, şi Centrul Naţional de Interceptare al Comunicaţiilor din cadrul SRI. Abradacabra, apăru'! Centru'! Wow! For the first time. Ever!

Şi continuă Cioloş. Fix în aceeaşi ordonanţă celebră number 6 din seara lui 11 martie 2016 stabileşte implicit că “accesul la sistemele tehnice al organelor judiciare se stabilesc prin PROTOCOALE DE COOPERARE încheiate de SRI cu MINISTERUL PUBLIC, MAI precum ŞI CU ALTE INSTITUŢII ÎN CADRUL CĂRORA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA, în condiţiile bineînţeles ale art. 57 alin. (2) din Codul de procedură penală, organe de cercetare penală speciale”. Adică bagă şi nişte protocoale pentru Edi. Acolo, să fie, multe, că la organ plac.Edi saracu’ habar n-avea. (Uuups, Edi, oi fi semnat și mata?!)

Vreme capricioasă în România! Prognoza meteo în acest weekend

O să vă întrebaţi ce era atâta grabă, disperare, urgenţă extraordinară de OUG? Păi era, nene. Chiar uriaşă. Decizia 51 a CCR, motivarea, urma să intre în vigoare. Adică să se publice în Monitorul Oficial. Aşadar ruperea teoretică a binomului KoCo devenea şi efectivă, orice continuare de la publicare fiind ilegală. Deci prison. Fără break. So, trebuia salvat ce mai era de salvat. Organu'. Și organu’ nu-l putea salva decât Cioloșică. Prin OUG! Pe care evident nu-l cunoștea.

Aşa se face că acea celebră ordonanţă 6/2016 a lui Cioloşică este publicată după 3 zile după ce e emisă, fix pe 14 Martie 2016, fix în monitorul oficial. Numai că fix în acelaşi monitor oficial nr 190 se publică şi motivarea CCR pe decizia 51 de rupere. Înţelegeţi? Ca odată intrată în vigoare decizia CCR de muertes a KoCo, să intre în vigoare de atunci şi Ordonanţa de organ viu de cercetare penală specială SRI. Să nu existe vid. Legislativ. Fraierilor.

Desiguuur “Edi” nu ştia nimic şi nici nu era de acord. S-a opus tare, tare. Doar era ditamai şeful SRI.

Iar după doar două luni, pe 18 Mai 2016, acelaşi Cioloşică, mai dă una bucată mare de Ordonanţă de Urgenţă. Prin care modifică peste 100 de articole din Codul de Procedură Penală, nene. Care era urgenţa şi aici? Nu ştiu exact, dar sunt sigură că n-are nicio legătură şi nici nu le voia o doamnă Ko, jumătatea lui KoCo, sau ce-a mai rămas și cu care de fapt se trăgea în poze la Bruxelles şi care apoi a ajuns procuror şef DNA. S-au tras în poze asa, de chichi dar, să ne înţelegem, nic nu se cunoşteau.

Fix aşa cum "bunul prieten dear Edi" nu a fost deloc de acord ca ofiterii SRI să facă cercetări penale. Deloc, deloc, dar deloc. S-a oprit atât de tare încât doar a supervizat tot.”, scrie Matei, pe Facebook.