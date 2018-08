Sorina Matei, război deschis cu Tudorel Toader: 'Poate îi public toate deciziile CCR în care a votat pentru interceptările SRI'

Jurnalista Sorina Matei pare că i-a declarat război total ministrului Justiției, Tudorel Toader. Într-o postare pe Facebook, Sorina Matei susține că Tudorel Toader „habar n-are ce să facă și acum nu știe cum s-o mai dea”. Reacția acesteia vine după ce Toader declarat că discuţia despre OUG privind revizuirea sentinţelor date pe protocoale continuă, însă vor fi avute în vedere prevederile unei decizii CCR care arată că nu poate fi înfiinţată o cale de atac împotriva unei decizii definitive.

„Deci Tudorel habar n-are ce sa facă și acum nu știe cum s-o mai dea. Dacă pe delegări a făcut-o de oaie, acum pe OUGul fantasmagoric caută noi “dimensiuni” și stă să vadă dacă prostia pe care a anunțat-o îl plasează într-o “nouă ipoteză”. Poate ii public toate deciziile CCR in care a votat pentru interceptările SRI. Marele specialist care doar pe pesediști i-a prostit, profesor doctor universitar, constitutionalist de renume, cică sta sa se gândească dacă nu intră in coliziune cu CCR, abia după ce și-a anunțat prostiile. Eu zic sa intri Tudorele in coliziune cu CCR. Sa vezi cum mai iesi. Poate arată CCR adevarata valoare a ta.”, scrie Matei, pe Facebook.

Forma FINALĂ - Proiect ANAF privind procedurile pentru completarea declarației de impunere fiscală

Tot într-o postare pe Facebook, Sorina Matei îi reproșează lui Tudorel Toader procedura netransparentă pentru șefia DNA. „De ce nu vă scoateți politrucul pregătit în subteran pentru șefia DNA la lumină?”, este întrebarea retorică a Sorinei Matei, după ieșirile publice ale lui Tăriceanu și Tudorel Toader.

„Nu înţeleg de ce Tudorel Toader mai face toată această tevatură de ochii fraierilor şi mai ales al cancelariilor occidentale cu înscrierile pentru şefia DNA din moment ce vedem în mod clar, după declaraţia lui C.P.Tăriceanu din această seară, că PSD-ALDE au deja setat ferm şi fără echivoc un criteriu subteran, netransparent, neanunţat, şi anume acela că la şefia DNA nu au voie sub nicio formă procurori DNA.

Nu înţeleg de ce PSD şi ALDE nu-şi asumă asta. Public. Transparent.

Ce “competiţie obiectivă” este aceasta, în care adevăratele criterii sunt de fapt cele neanunţate? De ce PSD şi ALDE nu-şi scot omul la lumină, să-l vedem şi să-l cântărim cu toţii, Justiţia şi acuzarea fiind întotdeauna servicii publice, şi în schimb ei fac ture peste ture de alegeri fake, în care îşi bat joc, călcând fix pe urmele lui Kovesi, de statutul de procuror din România, lăsând impresia că toţi cei din DNA sunt paria, toţi sunt nişte nemernici, că toţi sunt o apă şi un pământ, doar pentru ca Tăriceanu şi Dragnea să-şi legitimeze cumva alesul de partid?

În partidele voastre, ia gândiţi-vă, stimaţi politicieni, chiar toţi, absolut toţi, sunteţi la fel? Toţi purtaţi aceeaşi vină, toţi aveţi aceleaşi responsabilităţi, chiar toţi aveţi aceleaşi păreri, toţi săvârşiţi aceleaşi fapte?

Cu cine vor să facă ei- Tudorel Toader, L.Dragnea, CP. Tăriceanu- performanţă în anticorupţie, cu oameni de partid, nespecializaţi în investigarea marii corupţiei, cu amatori, cu slugi şi yesmani din gruparea de la Bacău ca Bănilă, care candidează practic singur şi iese pe primul loc?

Sau de fapt nu vor să facă niciun fel de performanţă şi vor în realitate dar mascat să omoare o instituţie despre care cam dă urât în depeşele cancelariilor occiddentale să anunţi că practic o desfiinţezi?

Şi dacă nu vor să facă performanţă în anticorupţie, dacă tot vor să omoare DNA cu un om de partid, dinainte stabilit, de ce nu-şi asumă public asta ? Să anunţe. Oricum totul se va vedea în timp.

În 16 ani de PNA/DNA în România, cu toate bunele şi relele ei, doar n-or fi făcut Tudorel Toader, care nu ştie nici măcar deciziile CCR în care se mândreşte că a fost judecător, sau L.Dragnea şi CP. Tăriceanu- performanţă în anticorupţie în România.

Tudorel Toader în toată această tevatură numai de bună credinţă nu dă dovadă. Şi chiar dacă i s-a umflat capul, anunţând acum toate fantasmagoriile cu care vă vrajeşte şi o să vedeţi asta, poate îi aduce cineva aminte, aducându-l cu picioarele pe pământ, că nu el a dat-o afară pe Kovesi. Tudorel Toader era vax albina dacă nu exista decizia CCR. Poate scrie asta pe toţi pereţii MJ pe care s-a lipit şi photoshopat.

Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, trage un semnal de alarmă: 'Marele tun pregătit de Tedorovici'

Nu, anticorupţie în România n-au făcut nici Tudorel, nici Tăriceanu, nici Dragnea, au făcut doar procurorii DNA. Cu succesele, greşelile şi toate încercările lor.

Şi nu înţeleg absolut deloc principiul absolut nazist- pe care chiar ei PSD şi ALDE îl reclamă în lupta politică- de a condamna in corpore şi en gros o întreagă instituţie şi o întreagă categorie de persoane (procurorii DNA) pentru greşelile unui om care, prin lege, nu altcumva, lege făcută chiar de aceiaşi politicieni, a avut toată puterea de a conduce şi coordona întreaga activitate a DNA. Nimeni şi nimic nu poate mişca în DNA fără procurorul şef. Legea aşa aţi făcut-o voi, nu publicul, nu românii. Voi aţi dat putere nemăsurată unui singur şef de instituţie, voi l-aţi pus, voi să vi-l asumaţi. Pe Kovesi n-au pus-o în funcţie procurorii DNA. Nu, ei s-au opus vehement. Şi unii da, pentru asta, ani buni au avut de suferit.

Dacă şeful/omul a luat-o razna, procuror şef pe care tot PSD l-a pus, graţie puturoşeniei politice transpartinice la care aţi participat toţi, peste o sută de procurori DNA spunându-vă tot in corpore atunci că greşiţi, acum îi condamnaţi tot pe procurori şi întreaga instituţie pentru ceva ce tot voi, din laşitate, şi dealuri politice pe capul procurorilor şi Justiţiei, aţi făcut?

Condamnarea de acum in corpore a întregii DNA este ca şi cum ai condamna in corpore pe toţi oamenii din PSD şi ALDE doar pentru că o persoană din partidele lor e condamnată definitiv la închisoare cu executare că a furat, e ca şi cum ai condamna toţi funcţionarii ministerului Justiţiei doar pentru că ministrul Justiţiei nu cunoaşte nici acum legile ţării sau deciziile CCR în care a lucrat, e ca şi cum ai condamna o întreagă firmă privată doar pentru că un om din respectiva firmă are grave probleme şi a săvârşit fapte penale.

Şi asta când toată lumea ştie că responsabilitatea e mereu pe acţiuni şi întotdeauna doar pe persoană fizică.

Românul are o vorbă: ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face. Ia gândiţi-vă să fiţi şi voi condamnaţi toţi, in corpore, pentru ceva ce nu aţi făcut. Doar pentru că aşa dă bine, din calcul politic şi oportunist, la un moment dat. V-ar plăcea?”, mai scrie Matei, pe Facebook.