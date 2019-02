Sorina Pintea pune tunurile pe clinicile private, după ce cazul medicului fals a explodat în spațiul public: 'Nu sunt conștiente de ceea ce trebuie să facă'

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, referitor la cazul italianului care a operat în clinici private deși avea doar 8 clase, că existau sesizări în ceea ce-l privește din noiembrie și că acum sunt verificate toate parafele eliberate de Direcția de Sănătate Publică în 2018.

"Instituțiile private nu sunt conștiente de ceea ce trebuie să facă, adică să presteze servicii de calitate și în siguranța pacienților. Vă asigur că în sistemul public așa ceva nu se poate întâmpla. Nu am în acest moment toate datele (despre existența altor cazuri de acest gen -n.r.) .A primit o parafă fără niște documente legale, parafă pe care nu putea să o utilizeze fără celelalte documente. Responsabilitatea este a instituțiilor. Angajatorul (ar trebui să răspundă -n.r.), în primul rând, pentru că are obligația să verifice toate documentele, ori el avea unul singur. (Controlul -n.r.) deja este inițiat. (Clinicile private -n.r.) nu sunt pe cont propriu. Dacă unii i-au lăsat să fie pe cont propriu, asta este problema lor. Am inițiat controale împreună cu ministerul de Finanțe, inclusiv pentru acele decontări duble. Acum se vede că instituțiile private pot să facă mai mult decât face o instituție publică, din păcate nu în folosul pacienților", a declarat Sorina Pintea, referitor la cazul italianului care a operat în clinici private deși avea doar 8 clase, conform Mediafax.

Ministrul Sănătății a mai spus că existau sesizări în ceea ce privește activitatea presupusului medic încă din noiembrie anul trecut.

"Am înțeles că existau din noiembrie sesizări. Prima sesizare pe care Direcția de Sănătate Publică a avut-o a fost săptămâna trecută joi, deși dosarul era din noiembrie, am înțeles. Până atunci nimeni nu a sesizat că ar fi vreo problemă. Colegiul Medicilor nu a eliberat avizul pentru liberă practică, deci Ministerul Sănătății nu a dat recunoașterea oficială a diplomei, deci nu. Există un cod de parafă dat de Direcția de Sănătate Publică, întocmit de un funcționar pe baza unor documente ilegale sau în lipsa unor documente, dar care nu putea fi utilizat fără celalalte două. Am informații, nu sunt sigure, că avea și o poliță de malpraxis din februarie 2018, care teoretic se eliberează din nou pe baza celor trei documente. Trebuie să verificăm exact ceea ce se întâmplă în toate instituțiile sanitare, publice sau de stat. Raportările pe care le fac instituțiile private trebuie să fie identice cu cele publice", a mai spus Sorina Pintea.

Ministrul Sănătății a explicat că italianul nu a încheiat un contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. "Neexistând un contract cu CNAS, nu există obligativitatea raportării acestui gen de servicii. Sunt în desfășurare controale la aceste clinici care au oferit aceste servicii, este Inspecția de Sănătate Publică".

Sorina Pintea a precizat că nu se știe câți pacienți a operat italianul.

"Verificăm toate codurile de parafă care au fost eliberate de Direcția de Sănătate Publică în 2018, sunt aproxinatov o mie de dosare. De asemenea, verificăm și dosarele medicilor care au cerut să lucreze în România, medici din afară, și care ar fi trebuit să aibă un dosar complet. Sunt o mie în acest moment (de medici din afară care vor să lucreze în România -n.r.), în 2018. (...) Putem vorbi de abuz în serviciu și fals în acte, va spune justiția acest lucru, noi facem plângere penală", a conchis ministrul Sănătății.

Italianul care a operat în clinici private deși avea doar 8 clase va fi audiat, în momentul în care va ajunge în București, la Secția 4 Poliție. El a fost prins miercuri dimineață de polițiștii de frontieră de la Curtici, județul Arad, în timp ce încerca să fugă din țară.