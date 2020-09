Soția lui Emi Pian rupe tăcerea: 'Totul a fost planificat'

”Soțul meu a fost un om care nu o să se mai nască de acum în colo încă 2-300 de ani. A fost un om foarte bun, el nu a avut scandaluri, nu a avut bătăi, nu a jignit, nu a deranjat pe nimeni, ca și cumnații mei.

Știi cine era genul de om care se făcea că nu aude? Emi era. Pentru că dacă eram în trafic cu el și unul îl înjura, eu eram mai rea ca el. Eram mahalagioaica. Nu ți-e măi rușine? Înjuram, vorbeam urât. El se făcea că nu aude și zicea ”Taci nevastă din gură!”

”De multe ori, Dumnezeu știe. Nu vreau să mă dau că sunt o femeie bogată sau că am fost vreo femeie amărâtă sau că am dus vreodată lipsă de ceva. Nu! Dar dacă spun acum ce făcea soțul meu, nu este crezut.

Dacă eu spun acum că, de fapt, el câștiga acum și de la lăutari, dar la ce mod? Toți lăutarii îl iubeau. De exemplu la o nuntă, la un prieten, se înțelegea: ”Cât, cumetre?” De exemplu, toți aveam o legătură. Uite așa, își lua și el câte o șpagă. La o mașină, la o nuntă...

De ce am ieșit să vorbesc? Pentru că mă doare inima, mă doare sufletul, am trei programe pe zi. Plâng dimineață, plâng la prânz și plâng seara. Și nu plâng, urlu! Și mă doare faptul că nu mai sunt nici frații mei lângă mine. Vorbesc de cumnații mei.

Nu cumva respectivul, că nu vreau să îi spun numele, este în comă? Nu cumva a rămas pe viață fără o mână sau fără un picior? Pentru ce mi-au arestat ei și cumnații? Doar că îi cheamă Duduianu și sunt ai lui Pian? Nu se poate așa ceva!

Ce voiam sa va mai spun? Emi a fost un om bun, nu a avut dușmani în viața lui, nu a bătut pe nimeni, nu a atentat la viața nimănui. El în schimb a fost amenințat. Napy i-a spus și pe telefon și poate o să găsească ei vreodată înregistrările astea. Cei de la Poliție. Emi, tu cauți moartea cu noi?

Automat, un om care are un cuvânt de spus într-o familie, și eu sunt mai mare ca toate cumnatele mele. Și dacă spun ceva în fața lor și le înrăiesc asupra cuiva, ele ce o să facă la rândul lor? O să fie rele, nu? Că sunt mai mici. Așa și cu respectivul. Ei și-au făcut planurile, și mi-au omorât bărbatul.

Acum câteva luni a fost o discuție la Ploiești și acolo Napy i-a spus exact cum vă spun eu acum: Emi, tu cauți moartea cu noi! Știam de discuția asta, mă deranja faptul că Emi mai mergea pe acolo. Dar pentru că nu s-a luat după mine a fost omorât până la urmă de ei.

Dintr-o glumă, dar dintr-o glumă, creierul respectiv a fost inflamat de Napy și atunci a ieșit o scânteie la gluma lui Emi. Deci nu a mai luat-o ca o glumă.

Nu i-am cunoscut și nici nu vreau să îi cunosc personal în viața mea pe acești oameni. Doar vreau să se facă dreptate în legătură cu Grațian și Ciprian.

Îl rog și pe Dumnezeu în primul rând și cine se ocupă de cazul acesta să nu mă ia drept o țigancă înapoiată sau să zică că am ieșit să fac rău cuiva. Nu! Vreau doar să se facă dreptate! Am trei copii, am patru nepoți, mi-a luat ce mi-a fost mai drag si mai scump pe lume.

Totul a fost planificat, nu a mai acceptat nimic din partea lui Emi, la ce mod, la caterincă, la glume. Nu îl acceptau acolo pentru că erau jocurile lor, ei acolo își făceau bani mulți și Emi pentru ei era un ghimpe. La ei în familie au mai fost arestați pentru crimă.

Socrul meu și când a fost arestat, a fost arestat în cadru, mergea în cadru, a făcut două infarcturi la pușcărie, pur și simplu pentru că l-a lovit pe un băiat pe trecerea de pietoni la picior și pur și simplu pentru că l-a chemat Duduianu și îl cheamă Pian a fost arestat pentru tentativă de omor. Nu l-a cunoscut în viața lui pe respectivul”, a povestit Cristina, soția lui Emi Pian.