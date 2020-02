Soțul femeii care a MURIT după ce a fost OPERATĂ de Victor Costache face ACUZAȚII GRAVE la adresa Ministrului Sănătății

Acuzații grave lansate la adresa ministrului Sănătății, Victor Costache, de Mihalache Tudorică, un bărbat a cărui soție a murit după ce a fost operată de celebrul chirurg. Femeia a murit în 2017, după e a fost supusă unei operații la o clinică privată, pentru care a plătit nu mai puțin de 10.000 de euro. În prezent, Costache este judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru operația care a dus la decesul femeii.

”I-am spus însă ”lăsați-ne să ne orientăm, e o chestie și inumană, atât de rapid să intri în operație, bolnavul trebuie și el pregătit”, așa că am refuzat în primă fază. Am ajuns acasă, am fost sunat de mai multe ori de Costache, ”când ne-am hotărât să facem operația”. Într-un anume fel, soția mea a intrat într-o panică teribilă, ne-a lucrat psihologic, și am hotărât să o operăm pe 1 februarie 2017”.

- ”Fac precizarea că acordul pentru operație a fost citit și semnat de soția mea chiar în dimineața operației. Ne-a defrișat spaima. Deși spunea doctorul Costache să nu facem operația la o firmă în care avioanele sunt foarte ieftine, ci la firma lui, pentru că riscul de a cădea un pasager din avion la firma lui este de unu la mie”.

”În urma intervenției chirurgicale, a dobândit un bloc artioventricular grad III, adică partea electrică a inimii nu-i mai funcționa. Noi am ținut tare să n-o scoată din Reanimare, dar ei au scos-o și au dus-o într-un salon, singură. Era monitorizată și acolo, singură în salon”.

- ”Pe biletul de externare scria că a murit în jurul unei anumite ore, așa cum au zis ei că s-a observat pe telemetrie, și că odată cu aritmiile, s-a și intervenit în resuscitarea bolnavei. Mint! Ei nici nu știau că pacienta a murit”, a declarat soțul femeii decedate pentru Kanal D.