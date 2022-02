SpaceX a lansat cu succes un satelit italian de observare a Pământului

Universul a încetat în cele din urmă să conspire împotriva lansării unui satelit italian de observare a Pământului, o rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX, cu două trepte şi având la bord Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2), reuşind să se înalţe în spaţiu de la Cape Canaveral din Florida, luni, la ora 18:11 EST (23:11 GMT), informează marţi space.com.

SpaceX şi-a propus iniţial să lanseze misiunea joi (27 ianuarie), însă condiţiile meteorologice nefavorabile au condus la amânarea evenimentului trei zile la rând. În cele din urmă, vremea s-a îmbunătăţit duminică (30 ianuarie), însă o navă de croazieră a pătruns în ''zona interzisă'' de la Cape Canaveral, forţând o nouă amânare.Totul s-a rezolvat, însă, luni. Falcon 9 a fost lansată la timp, iar prima treaptă a rachetei a coborât aterizând fără probleme la Cape Canaveral la puţin sub opt minute de la decolare. A doua treaptă a continuat să transporte CSG-2 mai departe, amplasând în cele din urmă satelitul pe orbită, conform planificării, la 60 de minute după lansare.Aterizarea propulsorului a fost cea de-a 104-a pe care SpaceX a realizat-o până în prezent în timpul unei misiuni orbitale, a declarat managerul de producţie al companiei, Jessie Anderson, în timpul transmisiei online a lansării. Prima treaptă a zburat de două ori anterior, ca propulsor lateral pe masiva rachetă Falcon Heavy a SpaceX. Misiunea de luni a marcat o premieră, fiind prima dată când un propulsor lateral utilizat pe Falcon Heavy a fost reconfigurat şi lansat singur ca o rachetă Falcon 9, a precizat Anderson.O astfel de reutilizare este esenţială pentru obiectivele pe termen lung ale SpaceX, care se concentrează pe reducerea costurilor zborului spaţial suficient de mult pentru a face fezabile din punct de vedere economic misiuni de explorare ambiţioase precum colonizarea planetei Marte. În acest sens, SpaceX şi-a propus, de asemenea, să recupereze carena misiunii CSG-2, cea care înconjoară o sarcină utilă în timpul lansării, în vederea reutilizării, a adăugat Anderson.Programul Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 este finanţat de Agenţia Spaţială Italiană, Ministerul italian al Apărării şi Ministerul italian al Educaţiei, Universităţilor şi Cercetării. Sistemul constă din doi sateliţi, care sunt proiectaţi să observe Pământul utilizând un radar cu apertură sintetică (SAR).CSG este o continuare îmbunătăţită a sistemului original Cosmo-SkyMed.''Rolul Cosmo-SkyMed Second Generation este acela de a monitoriza Pământul cu scopul de a preveni situaţii de urgenţă, strategic, în scopuri ştiinţifice şi comerciale, oferind date la scară globală pentru a susţine o varietate de aplicaţii, printre care managementul riscurilor, cartografie, protecţie forestieră şi a mediului, explorarea resurselor naturale, managementul terenurilor, apărare şi securitate, supraveghere maritimă, management alimentar şi agricol'', au notat reprezentanţii Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) într-o descriere a programului.Primul satelit CSG - CSG-1 - a fost lansat cu o rachetă Arianespace Soyuz de la centrul Kourou din Guyana Franceză în decembrie 2019 şi operează în prezent pe o orbită polară sincronă cu soarele, la o altitudine de 620 de kilometri. CSG-2 va opera pe aceeaşi orbită.Lansarea de luni face parte dintr-o perioadă de zece zile foarte aglomerate pentru SpaceX. Capsula cargo Dragon a SpaceX fără echipaj uman s-a întors de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) pe 24 ianuarie, iar compania urmează să lanseze marţi un lot de sateliţi de internet Starlink din Florida, precum şi misiunea NROL-87, miercuri, 2 februarie, de la baza aeriană Vandenberg din California.