Spectacole de Horaţiu Mălăele şi Ada Milea - premierele stagiunii 2021-2022 la Teatrul Bulandra

Spectacolele "Take, Ianke şi Cadâr" în regia lui Horaţiu Mălăele şi "Furtuna" de Shakespeare, regizat de Ada Milea, sunt premierele oficiale ale stagiunii 2021 - 2022 la Teatrul Bulandra, potrivit Agerpres.

"Vom avea premiera oficială a unui spectacol creat de Horaţiu Mălăele, e vorba de 'Take, Ianke şi Cadâr', undeva la început de octombrie şi o avanpremieră, urmată de o premieră oficială, 'Furtuna' de Shakespeare, un spectacol muzical creat de Ada Milea cu trupa Teatrului Bulandra. Abia aşteptăm şi noi să iasă la public, să vedem şi reacţiile, sperăm că va fi bine", a declarat, pentru AGERPRES, managerul instituţiei, actorul Vlad Zamfirescu.

Potrivit acestuia, în condiţiile noilor reguli impuse de creşterea incidenţei COVID în Capitală, sălile de spectacol vor primi spectatori doar la 50% din capacitate, dar îşi doreşte ca şi în cazul în care incidenţa va trece de la 6 la mie actorii să îşi poată prezenta spectacolele cu public în sală."Pentru moment, noi sperăm că nu se va închide din nou teatrul, sperăm să putem să jucăm cu sălile pline la 50%, dar nu ştim ce se va întâmpla dacă incidenţa sare de 6 la mie, nu e foarte clar. Eu sper că şi după 6 la mie teatrele să nu fie închise şi să putem funcţiona în continuare cu regulile de rigoare - cu vaccinaţi, cu testaţi, cu trecuţi prin boală, aşa cum cere legea", a mărturisit Zamfirescu.

El a subliniat că prezentarea spectacolelor în mediul online este bună, dar nu poate funcţiona pe termen lung.



Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO



"În principiu, componenta online nu funcţionează pe termen lung. Ea funcţionează sporadic şi pe un fond de euforie de moment. Pe termen lung, eu nu cred foarte tare în teatrul online. Dar am vrea premierele cel puţin să rămână ca spectacole ce pot fi difuzate şi online. Trebuie să reglementăm tot ce înseamnă drepturile de autor - aici e o discuţie mai lungă -, dar dacă vom reuşi încercăm ca premierele Teatrului Bulandra să fie şi online, pay-per-view cumva, să se poată cumpăra bilet şi de către cei care sunt plecaţi din ţară şi nu au posibilitatea să ajungă la teatru. Deocamdată s-a refăcut schema sălilor pentru 50% şi funcţionăm aşa, iar pentru online nu avem nevoie de niciun fel de teste", a explicat managerul Teatrului Bulandra.



Vlad Zamfirescu a menţionat şi parteneriatul încheiat cu UNATC în care unii dintre proaspeţii absolvenţi ai universităţii pot să urce pe scena de la Bulandra, în primul an de la terminarea facultăţii, şi să îşi prezinte în faţa publicului spectacolul de an terminal.



"Un alt proiect pe care îl avem este cel pe care l-am făcut cu UNATC şi mie mi se pare un parteneriat frumos. Având în vedere că ei au pierdut Studioul Casandra - pentru cine mai ştie era locul în care studenţii puteau să iasă la public, un an de zile după terminarea facultăţii, să joace în faţa publicului - noi am hotărât, cel puţin deocamdată, să alegem din UNATC unul sau două spectacole de an terminal, despre care am considera că merită să ajungă în faţa publicului, şi timp de o stagiune tinerii foşti studenţi să poată să joace la Teatrul Bulandra şi să fie văzuţi de public", a afirmat Vlad Zamfirescu.



Şi cariera sa de actor continuă, Zamfirescu având în pregătire două proiecte - "unul în privat şi unul în teatru".



"Actorul Vlad Zamfirescu este în aceste momente în două proiecte, unul în privat şi unul la teatru, nu o să le dau numele pentru că încă nu am hotărât că este momentul să le promovăm şi probabil că undeva peste o lună de zile vom anunţa şi ce se pregăteşte", a spus el.