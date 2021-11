Spectacolul Into The Woods anulat de Old Vic după ce unii membri ai echipei s-au declarat ofensaţi de afirmaţii controversate ale regizorului Terry Gilliam

O nouă producţie a „Into The Woods”, care urma să fie regizată de Terry Gilliam, nu se va mai juca pe scena teatrului Old Vic, anunţă BBC, potrivit news.ro.

Motivele anulării nu au fost explicate clar, teatrul publicând pe site-ul său un scurt anunţ săptămâna trecută. „The Old Vic şi co-producătorii Scenario Two au convenit de comun acord ca producţia In the Woods, programată pentru primăvara anului 2022, să nu aibă loc la Old Vic. Toţi cei care au rezervat bilete vor fi contactaţi direct. Old Vic îi doreşte spectacolului numai bine în viitor”, este anunţul teatrului.

Publicaţia The Stage a scris că unii dintre membrii echipei s-au arătat nemulţumiţi de afirmaţiile controversate făcute de actor.

Gilliam nu a comentat încă decizia.

Spectacolul urma să fie jucat în primăvara anului viitor la prestigiosul teatru al cărui director artistic este Matthew Warchus.

Stephen Sondheim, scriitorul „Into the Woods”, a spus că a aprobat producţia pentru că a fost impresionat de propunerea lui Gilliam.

Dar după ce spectacolul a fost anunţat, unii membri ai personalului şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la opiniile lui Gilliam despre probleme precum mişcarea MeToo, diversitatea şi drepturile persoanelor trans.

Gilliam a descris anterior mişcarea MeToo drept o „vânătoare de vrăjitoare”, adăugând că au fost mulţi „oameni decenţi” care au avut de suferit.

Unele acuzaţii au fost făcute împotriva fostului director artistic al Old Vic, Kevin Spacey, care au început la sfârşitul anului 2017.

Anul trecut, Gilliam a declarat pentru The Independent că „a obosit să vadă că bărbaţii albi sunt acuzaţi de tot ceea ce este greşit în lume”. În acelaşi interviu el a spus: „Când am anunţat că sunt o lesbiană de culoare în tranziţie, oamenii s-au simţit ofensaţi. De ce?”.

Recent, el l-a apărat pe actorul Dave Chappelle, al cărui show de comedie conţine comentarii considerate de unii transfobe.

După ce unii dintre membrii mai tineri ai echipei Old Vic şi-au exprimat îngrijorări cu privire la producţia lui Gilliam, conducerea teatrului s-a întâlnit cu producătorii în primăvară.

Old Vic nu a confirmat acest lucru pentru BBC, dar a transmis o declaraţie pentru The Stage în care precizează: „Înainte de orice anunţ de stagiune, conducerea de la Old Vic s-a întâlnit cu regizorii care sunt programaţi să lucreze în stagiune pentru a discuta despre cultura şi valorile noastre. Acest lucru s-a întâmplat cu regizorii de la Into the Woods, Terry Gilliam şi Leah Hausman”.